García Harfuch supervisa acciones de seguridad en Gómez Palacio, municipio prioritario de Durango

22 octubre 2025
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezó una reunión con autoridades municipales y estatales en Durango para reforzar las estrategias

CDMX.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, supervisó el martes las labores de seguridad en Gómez Palacio, Durango, catalogado por el Gobierno Federal como municipio prioritario en materia de prevención del delito.

Durante su visita, el funcionario federal sostuvo un encuentro con la presidenta municipal Betzabé Martínez Arango, donde se acordó fortalecer las estrategias conjuntas para reforzar la vigilancia, mejorar la atención ciudadana y consolidar una política integral de seguridad pública.

En un comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que este reconocimiento permitirá canalizar recursos adicionales y apoyo técnico especializado para atender con mayor eficacia los retos de seguridad que enfrenta el municipio.

“Este reconocimiento nos obliga a redoblar esfuerzos. Con el respaldo del Gobierno de México y del Gobierno de Durango, trabajamos con firmeza y convicción para garantizar la tranquilidad y el bienestar de nuestras familias”, declaró la alcaldesa Martínez Arango.

La administración municipal reiteró su disposición de mantener canales permanentes de coordinación con las autoridades federales y estatales, a fin de convertir los acuerdos en resultados tangibles para la población.

El encuentro forma parte del plan de acción del Gabinete de Seguridad Nacional, que busca fortalecer la presencia institucional en municipios con alta incidencia delictiva y reforzar los mecanismos de cooperación con los gobiernos locales.

García Harfuch refrendó el compromiso del Gobierno Federal de mantener una presencia constante en Durango y coordinar operativos estratégicos junto al gobernador Esteban Villegas Villarreal, como parte del esfuerzo nacional para garantizar la seguridad y la paz en las regiones del norte del país. Con información de El Universal

Temas


Narcoviolencia
Seguridad

Localizaciones


Durango

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


Sspc

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

