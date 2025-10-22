Sheinbaum abre Palacio Nacional a Silicon Valley: charla con fundador de Andreessen Horowitz

    Sheinbaum abre Palacio Nacional a Silicon Valley: charla con fundador de Andreessen Horowitz
    Andreessen Horowitz es una firma estadounidense de capital de riesgo fundada en 2009 que respaldó proyectos como Facebook, Airbnb, Coinbase y OpenAI. /FOTO: ESPECIAL

Discuten el desarrollo de la inteligencia artificial y las oportunidades de inversión tecnológica en México

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este miércoles 22 de octubre en Palacio Nacional con Ben Horowitz, cofundador y socio general de la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz, una de las más influyentes del ecosistema tecnológico de Silicon Valley.

“Conversamos sobre el desarrollo futuro de la inteligencia artificial”, escribió la mandataria en sus redes sociales, sin ofrecer más detalles sobre los acuerdos o temas específicos abordados durante el encuentro.

El acercamiento se realizó un día antes del denominado “jueves de inversiones”, espacio semanal en el que el Gobierno Federal presenta ante medios a representantes de empresas nacionales y extranjeras que invierten en el país.

Andreessen Horowitz es una firma estadounidense de capital de riesgo fundada en 2009 que respaldó proyectos como Facebook, Airbnb, Coinbase y OpenAI, y actualmente invierte en sectores como inteligencia artificial, biotecnología, salud, criptomonedas y consumo.

El encuentro marca un nuevo paso en el interés del gobierno mexicano por atraer inversiones tecnológicas de alto impacto y fortalecer el papel del país en la adopción responsable de la inteligencia artificial y la innovación digital.

Fuentes de Palacio Nacional señalaron que la reunión se enmarca dentro de los esfuerzos de Sheinbaum por consolidar una política de ciencia y tecnología con enfoque ético y sostenible, así como generar alianzas estratégicas con actores globales del sector. Con información de El Universal

