Gobierno denuncia hasta 500 publicaciones falsas tras la muerte de ‘El Mencho’ y ola de bloqueos

CDMX.- El gobierno mexicano denunció una campaña de desinformación posterior a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y afirmó que se difundieron entre 200 y 500 publicaciones con información falsa destinadas a magnificar la violencia y generar miedo. De ese total, entre 20 y 30 contenidos superaron las 100 mil visualizaciones.

Durante la conferencia presidencial se presentó un video, apoyado en parte en datos de un estudio del Tecnológico de Monterrey, en el que se expuso que entre 35% y 40% de los materiales analizados estaban fuera de contexto; más de una cuarta parte contenía información engañosa, y alrededor de otra cuarta parte correspondía a contenido fabricado o manipulado con inteligencia artificial.

TE PUEDE INTERESAR: Desalojan edificio del Poder Judicial por amenaza de bomba vinculada al CJNG en CDMX

Las autoridades señalaron que la difusión se concentró mayoritariamente el domingo, día del operativo en Jalisco, y atribuyeron el impacto de esos contenidos a la confusión del momento y a la ausencia de información oficial en tiempo real, lo que incrementó la búsqueda de respuestas y elevó el temor entre usuarios dentro y fuera del país.

El reporte oficial reconoció que la violencia posterior fue real. El gobierno indicó más de 70 fallecidos —entre presuntos delincuentes, fuerzas de seguridad y otras personas— y más de 250 bloqueos en 20 estados como parte de la reacción atribuida al grupo criminal.

TE PUEDE INTERESAR: De aquí a que termine el Mundial de Futbol, NL refuerza su seguridad

En ese contexto, autoridades mexicanas y delegaciones diplomáticas, incluida la de Estados Unidos, emitieron llamados a sus connacionales para permanecer en sus casas, ante la evolución de los hechos y las afectaciones a la movilidad en diversas regiones.

Entre los contenidos señalados como falsos o manipulados se mencionaron imágenes que supuestamente mostraban el aeropuerto de Guadalajara tomado por hombres armados, escenas de estampidas de pasajeros, así como la versión de un avión incendiado en ese lugar.

TE PUEDE INTERESAR: ‘¡Agárrense!’: VIDEO de camión que evadió a presuntos sicarios del CJNG se vuelve viral

También se identificaron afirmaciones sobre presuntos secuestros de turistas estadounidenses en carreteras y hoteles, además de versiones sobre la muerte de Oseguera Cervantes atribuida a un agente de Estados Unidos.

La desinformación incluyó, de acuerdo con lo expuesto en la conferencia, señalamientos sobre un supuesto traslado de la presidenta Claudia Sheinbaum a un buque de la Marina en el Pacífico, información que las autoridades rechazaron como parte de los contenidos fabricados o engañosos detectados tras el operativo.