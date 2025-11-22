Gobiernos piden suspender mega bloqueo convocado por productores

22 noviembre 2025
    Gobiernos piden suspender mega bloqueo convocado por productores
    Las dependencias implicadas destacaron que continuarán con las mesas de trabajo para escuchar a los productores del campo. /FOTO: ESPECIAL

Ante el anuncio de un paro que podría paralizar las vías de comunicación, autoridades invitan a mantener el diálogo abierto y evitan que la protesta afecte a la ciudadanía

CDMX.- Las autoridades federales y estatales hicieron un llamado para que los productores agrícolas y transportistas suspendan la movilización anunciada para el próximo lunes 24 de noviembre, la cual incluye bloqueos en casetas de peaje y tramos carreteros.

En el estado de Sinaloa, productores agrupados en el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano advirtieron que tomarían casetas y una planta acopiadora de granos como medida de presión, ante la falta de acuerdos con autoridades federales sobre precios de cosechas.

El gobernador estatal solicitó a los manifestantes “que nos esperen tantito”, resaltando que aún hay tiempo para negociar y resolver el tema de la comercialización sin recurrir a bloqueos que afectan a terceros.

La organización Campesinos Unidos de Sinaloa, sin embargo, reiteró que no ha alcanzado acuerdos en el Congreso de la Unión y ratificó su intención de iniciar la movilización a partir del lunes a las 10:00 a. m., permaneciendo en las casetas hasta lograr un pacto.

El cierre contemplado incluye tramos como las casetas de San Miguel, Cuatro Caminos, Alhuey, El Pisal, Costa Rica y la planta de acopio en Los Mochis, lo que implicaría un impacto severo en la circulación entre el centro y norte del estado.

En respuesta, autoridades federales reiteraron que la vía del diálogo es prioritaria para atender las demandas de dichos sectores, y advirtieron que los bloqueos no son una herramienta adecuada pues afecta a la ciudadanía en general.

Finalmente, las dependencias implicadas destacaron que continuarán con las mesas de trabajo para escuchar a los productores del campo y evitar que la medida anunciada derive en una paralización mayor de carreteras y servicios. Con información de Excélsior

