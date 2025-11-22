Gobiernos piden suspender mega bloqueo convocado por productores

CDMX.- Las autoridades federales y estatales hicieron un llamado para que los productores agrícolas y transportistas suspendan la movilización anunciada para el próximo lunes 24 de noviembre, la cual incluye bloqueos en casetas de peaje y tramos carreteros.

En el estado de Sinaloa, productores agrupados en el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano advirtieron que tomarían casetas y una planta acopiadora de granos como medida de presión, ante la falta de acuerdos con autoridades federales sobre precios de cosechas.

El gobernador estatal solicitó a los manifestantes “que nos esperen tantito”, resaltando que aún hay tiempo para negociar y resolver el tema de la comercialización sin recurrir a bloqueos que afectan a terceros.

La organización Campesinos Unidos de Sinaloa, sin embargo, reiteró que no ha alcanzado acuerdos en el Congreso de la Unión y ratificó su intención de iniciar la movilización a partir del lunes a las 10:00 a. m., permaneciendo en las casetas hasta lograr un pacto.

El cierre contemplado incluye tramos como las casetas de San Miguel, Cuatro Caminos, Alhuey, El Pisal, Costa Rica y la planta de acopio en Los Mochis, lo que implicaría un impacto severo en la circulación entre el centro y norte del estado.

En respuesta, autoridades federales reiteraron que la vía del diálogo es prioritaria para atender las demandas de dichos sectores, y advirtieron que los bloqueos no son una herramienta adecuada pues afecta a la ciudadanía en general.

Finalmente, las dependencias implicadas destacaron que continuarán con las mesas de trabajo para escuchar a los productores del campo y evitar que la medida anunciada derive en una paralización mayor de carreteras y servicios. Con información de Excélsior