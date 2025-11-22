Tragedia en Michoacán: autobús turístico vuelca y deja siete fallecidos y 20 heridos

    Tragedia en Michoacán: autobús turístico vuelca y deja siete fallecidos y 20 heridos
    El viaje, que tenía fines recreativos, terminó en tragedia al volcar el autobús por causas aún no precisadas. /FOTO: ESPECIAL

Un autobús que transportaba a habitantes de Uruapan hacia Tlalpujahua volcó en la autopista Siglo XXI; seis mujeres y un hombre murieron en el sitio

MORELIA, MICH.- Siete personas murieron y 20 más resultaron lesionadas tras la volcadura de un autobús de pasajeros en la Autopista Siglo XXI, en el tramo Pátzcuaro-Morelia, a la altura de la tenencia de Tiripetío, en Michoacán. El saldo fue confirmado por los cuerpos de auxilio que acudieron al lugar del accidente.

El vehículo transportaba a habitantes del municipio de Uruapan que realizaban un viaje turístico con destino a Tlalpujahua, conocida como la capital mundial de la esfera. El viaje, que tenía fines recreativos, terminó en tragedia al volcar el autobús por causas aún no precisadas.

En el lugar del siniestro, personal de emergencias confirmó la muerte de seis mujeres y un hombre, todos originarios de Uruapan. Las autoridades señalaron que los 20 lesionados también residen en ese municipio, ubicado a poco más de 110 kilómetros de Morelia.

Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la región para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud ni sobre la gravedad de las lesiones.

Elementos de la Guardia Nacional y servicios de emergencia implementaron un dispositivo en la zona para agilizar el traslado de víctimas y asegurar el área del accidente mientras se continuaban las labores de rescate y atención.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas de la volcadura, incluyendo una revisión del estado mecánico del autobús y de las condiciones de la carretera en el momento del accidente.

Este hecho ocurre a menos de un mes del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, por lo que la comunidad vuelve a enfrentar un episodio de luto que incrementa la consternación en la región. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

