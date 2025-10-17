Godoy anuncia ley contra extorsión: penas de 6 a 15 años y persecución de oficio

CDMX.- La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, informó que el Gobierno enviará al Congreso una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión y delitos vinculados. La propuesta contempla penas de seis a quince años de prisión y multas que oscilan entre 11 mil 314 y 56 mil 570 pesos para quienes cometan este delito.

La iniciativa pretende unificar criterios en todas las entidades del país y que la extorsión se persiga de oficio, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia previa, con lo cual se busca mejorar la eficiencia y protección en el combate al delito.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No he tenido problema con nadie’: rechaza Sheinbaum acusaciones tras video viral

El proyecto incluye un tipo penal básico y agravantes que elevan las sanciones en casos de cobro de piso, cuando las víctimas sean migrantes, menores de edad o servidores públicos, o cuando el delito ocurra desde centros penitenciarios.

Además, propone reformas al Código Penal Federal, la Ley contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Extinción de Dominio, con el fin de que la extorsión pase a un régimen sujeto a extinción de dominio.

TE PUEDE INTERESAR: Respalda Sheinbaum creación de Comisión Evaluadora de Incorporaciones en Morena

Godoy Ramos señaló que esta iniciativa busca incorporar la estrategia nacional contra la extorsión que opera bajo la línea 089, elevándola a rango legal, con mecanismos claros de coordinación institucional.

La funcionaria destacó que con esta ley el Estado mexicano reafirmará su función de conducción estratégica, mientras el sector público y privado colaboran para dotar de certidumbre jurídica a los ciudadanos. Con información de El Universal