Godoy anuncia ley contra extorsión: penas de 6 a 15 años y persecución de oficio

/ 17 octubre 2025
    Godoy anuncia ley contra extorsión: penas de 6 a 15 años y persecución de oficio
    La iniciativa pretende unificar criterios en todas las entidades del país y que no se exista necesidad de que la víctima presente una denuncia previa. /FOTO: ESPECIAL

La Consejera Jurídica del Ejecutivo presentó una iniciativa que busca uniformar sanciones y perseguir la extorsión sin denuncia previa

CDMX.- La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, informó que el Gobierno enviará al Congreso una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión y delitos vinculados. La propuesta contempla penas de seis a quince años de prisión y multas que oscilan entre 11 mil 314 y 56 mil 570 pesos para quienes cometan este delito.

La iniciativa pretende unificar criterios en todas las entidades del país y que la extorsión se persiga de oficio, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia previa, con lo cual se busca mejorar la eficiencia y protección en el combate al delito.

El proyecto incluye un tipo penal básico y agravantes que elevan las sanciones en casos de cobro de piso, cuando las víctimas sean migrantes, menores de edad o servidores públicos, o cuando el delito ocurra desde centros penitenciarios.

Además, propone reformas al Código Penal Federal, la Ley contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Extinción de Dominio, con el fin de que la extorsión pase a un régimen sujeto a extinción de dominio.

Godoy Ramos señaló que esta iniciativa busca incorporar la estrategia nacional contra la extorsión que opera bajo la línea 089, elevándola a rango legal, con mecanismos claros de coordinación institucional.

La funcionaria destacó que con esta ley el Estado mexicano reafirmará su función de conducción estratégica, mientras el sector público y privado colaboran para dotar de certidumbre jurídica a los ciudadanos. Con información de El Universal

