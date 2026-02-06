Golpe al ‘huachicol’ en Nayarit: hallan 23 mil litros de combustible en un inmueble cateado

TEPIC, NAY.- En una operación interinstitucional realizada en el municipio de Ahuacatlán, Nayarit, autoridades aseguraron 23 mil litros de hidrocarburo durante el cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble, informaron instancias federales.

De acuerdo con el reporte, el operativo fue encabezado por personal adscrito al Sector Naval de Boca de Chila, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

En el lugar se localizaron 23 cubitanques con capacidad aproximada de mil litros cada uno, que contenían hidrocarburo, por lo que se procedió al aseguramiento del material.

Tras la diligencia, se realizó la clausura del inmueble para que el Ministerio Público continúe con la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

La intervención se llevó a cabo como parte de acciones coordinadas para atender posibles delitos relacionados con el manejo y almacenamiento ilegal de combustible.

Las autoridades no informaron, hasta el momento, sobre personas detenidas derivado del cateo ni sobre el origen del hidrocarburo asegurado.

El caso quedó en manos del Ministerio Público federal, que dará seguimiento a las indagatorias y determinará las diligencias posteriores conforme al marco legal aplicable. Con información de La Jornada