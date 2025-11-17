Bajo fuerte blindaje, los siete detenidos de la marcha Z son llevados al Reclusorio Norte

/ 17 noviembre 2025
    Bajo fuerte blindaje, los siete detenidos de la marcha Z son llevados al Reclusorio Norte
    El operativo estuvo encabezado por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y personal de la Policía de Investigación. /FOTO: ESPECIAL

Los detenidos, señalados de agredir a un policía durante la manifestación en el Zócalo, fueron llevados a su audiencia inicial bajo un operativo reforzado

CDMX.- Siete personas detenidas durante la marcha de la denominada Generación Z fueron trasladadas este lunes al Reclusorio Preventivo Varonil Norte para la realización de su audiencia inicial. Todos están acusados del delito de tentativa de homicidio en perjuicio de un elemento policial lesionado durante los enfrentamientos del pasado sábado en el Zócalo capitalino.

El operativo estuvo encabezado por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y personal de la Policía de Investigación, quienes resguardaron una furgoneta negra utilizada para movilizar a los imputados. De acuerdo con las autoridades, los detenidos son en su mayoría hombres de entre 18 y 50 años.

TE PUEDE INTERESAR: Tras consignas de la Generación Z, Sheinbaum responde: ‘La revocación es nuestra, claro que me voy a sujetar’

Los siete implicados permanecían desde el fin de semana en la coordinación territorial Cuauhtémoc Uno, ubicada en la colonia Tlatelolco, a donde fueron ingresados tras su detención en la plancha del Zócalo, luego de los enfrentamientos entre manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Durante el traslado hacia el reclusorio, familiares de los detenidos intentaron bloquear el paso del convoy para exigir información sobre el estado de salud y la situación jurídica de sus allegados. El intento derivó en empujones y discusiones con los agentes que formaban parte del dispositivo.

TE PUEDE INTERESAR: Comités de padres, docentes y alumnos deciden el gasto: 25 mil millones para renovar escuelas en 2025

Pese a la tensión, la unidad custodiada logró avanzar y salir de la zona rumbo al Reclusorio Norte, mientras los familiares permanecieron frente a las instalaciones de la coordinación territorial a la espera de información oficial por parte de la fiscalía.

Hasta el momento, la FGJCDMX no ha ofrecido detalles adicionales sobre las imputaciones específicas contra cada uno de los siete detenidos, pero confirmó que enfrentarán su audiencia inicial conforme marca el sistema penal acusatorio. Con información de El Universal

