“¿Gotitas?”: MC reclama derrame de chapopote en San Lázaro

Los legisladores afirmaron que el material fue recolectado en la Barra de Chachalacas, ubicada en el municipio de Úrsulo Galván, Veracruz, y advirtieron que sería entregado como un “regalo” a la Mesa Directiva para presionar la aprobación de un punto de urgente resolución que atienda la emergencia.

Con una cubeta y un recipiente más pequeño llenos de chapopote, los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil y Laura Ballesteros, exigieron en San Lázaro la atención de las autoridades ante el derrame de hidrocarburo que afecta al Golfo de México desde hace semanas.

Durante la sesión ordinaria, y de espaldas a la tribuna, los emecistas denunciaron las afectaciones provocadas por el derrame en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, las cuales —aseguraron— ya son visibles incluso en playas de Texas, Estados Unidos.

“Ha habido respuestas nulas, pantallas mediáticas y conciertos millonarios de artistas internacionales para querer tapar el sol con un dedo, pero ni un apoyo real para los pescadores, prestadores de servicios y la gente que sufre esta desgracia”, reprochó Sergio Gil.

El diputado veracruzano señaló que, tras el periodo de Semana Santa, pescadores y prestadores de servicios turísticos no lograron obtener ingresos suficientes para enfrentar los meses de temporada baja.

“Hubo menos visitantes, menor consumo de productos del mar y ninguna campaña efectiva para concientizar y atender esta tragedia”, añadió.

Asimismo, Gil sostuvo que, aunque la gobernadora Rocío Nahle ya no está al frente de la Refinería Dos Bocas, su falta de actuación ha contribuido a agravar la situación.

“Por su negligencia se ha vuelto responsable de una doble desgracia: el daño ecológico y económico que hemos sufrido las y los veracruzanos. No vamos a permitir que minimicen lo ocurrido”, afirmó.