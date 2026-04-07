“¿Gotitas?”: MC reclama derrame de chapopote en San Lázaro
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Por: Martha Alicia Martínez Paredes
Con una cubeta y un recipiente más pequeño llenos de chapopote, los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil y Laura Ballesteros, exigieron en San Lázaro la atención de las autoridades ante el derrame de hidrocarburo que afecta al Golfo de México desde hace semanas.
Los legisladores afirmaron que el material fue recolectado en la Barra de Chachalacas, ubicada en el municipio de Úrsulo Galván, Veracruz, y advirtieron que sería entregado como un “regalo” a la Mesa Directiva para presionar la aprobación de un punto de urgente resolución que atienda la emergencia.
Durante la sesión ordinaria, y de espaldas a la tribuna, los emecistas denunciaron las afectaciones provocadas por el derrame en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, las cuales —aseguraron— ya son visibles incluso en playas de Texas, Estados Unidos.
“Ha habido respuestas nulas, pantallas mediáticas y conciertos millonarios de artistas internacionales para querer tapar el sol con un dedo, pero ni un apoyo real para los pescadores, prestadores de servicios y la gente que sufre esta desgracia”, reprochó Sergio Gil.
El diputado veracruzano señaló que, tras el periodo de Semana Santa, pescadores y prestadores de servicios turísticos no lograron obtener ingresos suficientes para enfrentar los meses de temporada baja.
“Hubo menos visitantes, menor consumo de productos del mar y ninguna campaña efectiva para concientizar y atender esta tragedia”, añadió.
Asimismo, Gil sostuvo que, aunque la gobernadora Rocío Nahle ya no está al frente de la Refinería Dos Bocas, su falta de actuación ha contribuido a agravar la situación.
“Por su negligencia se ha vuelto responsable de una doble desgracia: el daño ecológico y económico que hemos sufrido las y los veracruzanos. No vamos a permitir que minimicen lo ocurrido”, afirmó.
El reclamo surge luego de que, días atrás, la mandataria calificara la afectación como “gotitas de chapopote”. Posteriormente, aseguró que Veracruz registró una buena afluencia turística durante Semana Santa, pese a lo que calificó como una “campaña de desprestigio” relacionada con el derrame.
Por su parte, el Gobierno federal ha sostenido que la presencia de hidrocarburo está vinculada a fenómenos naturales, específicamente a dos chapopoteras: una frente a Coatzacoalcos, Veracruz, y otra en la Sonda de Cantarell, en Campeche.