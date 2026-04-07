“¿Gotitas?”: MC reclama derrame de chapopote en San Lázaro

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 7 abril 2026
    “¿Gotitas?”: MC reclama derrame de chapopote en San Lázaro
    El Gobierno federal ha sostenido que la presencia de hidrocarburo está vinculada a fenómenos naturales. Foto: Cuartoscuro - Alaín Hernández

Por: Martha Alicia Martínez Paredes

Con una cubeta y un recipiente más pequeño llenos de chapopote, los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil y Laura Ballesteros, exigieron en San Lázaro la atención de las autoridades ante el derrame de hidrocarburo que afecta al Golfo de México desde hace semanas.

Los legisladores afirmaron que el material fue recolectado en la Barra de Chachalacas, ubicada en el municipio de Úrsulo Galván, Veracruz, y advirtieron que sería entregado como un “regalo” a la Mesa Directiva para presionar la aprobación de un punto de urgente resolución que atienda la emergencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/juez-ordena-actuar-por-derrame-en-costas-de-veracruz-y-tabasco-da-suspension-a-asociacion-civil-CB19813098

Durante la sesión ordinaria, y de espaldas a la tribuna, los emecistas denunciaron las afectaciones provocadas por el derrame en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, las cuales —aseguraron— ya son visibles incluso en playas de Texas, Estados Unidos.

“Ha habido respuestas nulas, pantallas mediáticas y conciertos millonarios de artistas internacionales para querer tapar el sol con un dedo, pero ni un apoyo real para los pescadores, prestadores de servicios y la gente que sufre esta desgracia”, reprochó Sergio Gil.

El diputado veracruzano señaló que, tras el periodo de Semana Santa, pescadores y prestadores de servicios turísticos no lograron obtener ingresos suficientes para enfrentar los meses de temporada baja.

“Hubo menos visitantes, menor consumo de productos del mar y ninguna campaña efectiva para concientizar y atender esta tragedia”, añadió.

Asimismo, Gil sostuvo que, aunque la gobernadora Rocío Nahle ya no está al frente de la Refinería Dos Bocas, su falta de actuación ha contribuido a agravar la situación.

Por su negligencia se ha vuelto responsable de una doble desgracia: el daño ecológico y económico que hemos sufrido las y los veracruzanos. No vamos a permitir que minimicen lo ocurrido”, afirmó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/gobierno-reporta-894-toneladas-de-hidrocarburo-recolectadas-tras-derrame-en-golfo-de-mexico-OH19780538

El reclamo surge luego de que, días atrás, la mandataria calificara la afectación como “gotitas de chapopote”. Posteriormente, aseguró que Veracruz registró una buena afluencia turística durante Semana Santa, pese a lo que calificó como una “campaña de desprestigio” relacionada con el derrame.

Por su parte, el Gobierno federal ha sostenido que la presencia de hidrocarburo está vinculada a fenómenos naturales, específicamente a dos chapopoteras: una frente a Coatzacoalcos, Veracruz, y otra en la Sonda de Cantarell, en Campeche.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derrame
Diputados

Localizaciones


Veracruz

Organizaciones


Movimiento Ciudadano

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Belicismo mundial

Belicismo mundial
true

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, sí está en problemas
Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros observa los cambios en las ventas, producción y exportación de automóviles mes con mes en México.

México: ventas de carros de origen chino superan a las marcas de autos alemanas en marzo de 2026
Octavio Enrique “N” y Diego Armando “N” enfrentarán proceso con prisión preventiva por su presunta participación en el feminicidio ocurrido en Edomex

Vinculan a proceso a dos hombres por el feminicidio de la rescatista Diana Belén en Tultitlán
Con el mes de abril ya iniciado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrió la temporada de las declaraciones anuales.

Prepárate para la declaración anual: Así puedes recuperar tu contraseña del SAT desde casa y sin e.firma
La Credencial del Servicio Universal de Salud servirá como identificación oficial para cualquier trámite en México.

Servicio Universal de Salud: fechas, ubicación de módulos y prestaciones para el 2027
La influencer Karely Ruiz abrió una convocatoria para encontrar asistente personal. Los requisitos y el perfil buscado han generado interés entre sus seguidores.

¿Quieres ser asistente personal de Karely Ruiz?... estos son los requisitos para trabajar con la modelo de OnlyFans
La posibilidad de verlos en Ring Royale crece, mientras resurgen viejas rivalidades y nuevos conflictos mediáticos.

“Te voy a meter una puti...”: Cuauhtémoc Blanco reta a Faitelson