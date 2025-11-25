Hallan 7 muertos en Zacatecas y detienen a policías potosinos a pocos metros de la escena

ZACATECAS, ZAC.- Los cuerpos de siete personas fueron localizados en el municipio de Villa de Cos, en la zona limítrofe entre Zacatecas y San Luis Potosí. A escasos metros del sitio del hallazgo, elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) detuvieron a cuatro policías potosinos como presuntos responsables de los hechos.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que el hallazgo ocurrió la noche del domingo durante un operativo del programa “Vigilante Nocturno”. Señaló que la presencia de los cuerpos fue detectada en un camino de terracería que conecta la comunidad de Cervantes, en Villa de Cos, con El Salado, perteneciente al municipio potosino de Santo Domingo.

A unos metros del lugar, los agentes localizaron un vehículo con manchas hemáticas. Al interior se encontraban cuatro individuos que fueron detenidos y que, presuntamente, eran elementos activos de la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí. Todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

Más tarde, el secretario de Seguridad Pública de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, confirmó que los detenidos pertenecen a la corporación estatal y estaban asignados al municipio de Salinas de Hidalgo. Explicó que los agentes acudieron a la zona tras un reporte recibido en el C5, aunque se desconoce el motivo por el que se encontraban en el área donde se perpetró el crimen.

Juárez Hernández señaló que la fiscalía zacatecana no ha solicitado información formal sobre los policías, pero aseguró que existe disposición total para colaborar con las investigaciones. Indicó que también elementos de la Guardia Civil asignados a Villa de Ramos acudieron al reporte, aunque estos últimos ya se encuentran sin novedad.

El funcionario subrayó que desde hace tiempo no se registraba un caso de agentes estatales vinculados en hechos de esta naturaleza, por lo que uno de los puntos centrales de la indagatoria será determinar si los elementos detenidos participaron o no en el multihomicidio.

Para esclarecer los hechos, San Luis Potosí informó que mantiene comunicación abierta con las autoridades zacatecanas y con instancias federales, con la finalidad de aportar datos y facilitar las diligencias. Juárez Hernández recordó que existe un convenio de colaboración vigente entre ambos estados para operativos en zonas fronterizas, el cual ya se activó para revisar el contexto en que ocurrieron los asesinatos. Con información de El Universal