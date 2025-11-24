PAN presenta denuncia ante la FGR por agresiones a jóvenes en ‘Marcha de la Generación Z’

México
/ 24 noviembre 2025
    PAN presenta denuncia ante la FGR por agresiones a jóvenes en ‘Marcha de la Generación Z’
    El PAN realizó la presentación formal de una denuncia ante la FGR contra quien resulte responsable por los hechos de violencia ocurridos en el 15-N. Contó con la presencia del presidente nacional, Jorge Romero; del vocero nacional, Jorge Triana; y del abogado Roberto Gil Zuarth. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ | EL UNIVERSAL

Líderes del PAN solicitaron una investigación federal por los hechos ocurridos el 15 de noviembre en la Ciudad de México, durante la manifestación

El Partido Acción Nacional (PAN) oficializó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), tras la violencia perpetrada durante la Marcha de la Generación Z el pasado 15 de noviembre, en la Ciudad de México, donde elementos de seguridad detuvieron a 18 jóvenes.

Jorge Romero Herrera, líder nacional del partido político, acusó que represión durante el movimiento: “¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden de golpear a jóvenes manifestantes? Porque eso es un delito. Y estamos presumiendo, es el delito de lesiones y es el delito incuestionable de abuso de autoridad.

La denuncia es para que la FGR atraiga la investigación por probable limitación a la libertad de expresión, lo que violenta un derecho fundamental expreso en la Constitución, según expuso Roberto Gil Zuarth, vocero y miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.

SEÑALAN PRESENCIA DE LÍDERES DETRAS DE GRUPOS ‘GENERADORES DE VIOLENCIA’

“La hipótesis que reflejamos en esta denuncia es que estos grupos violentos tratan, tienen la intención, la finalidad de inhibir la protesta social en el futuro, que nos dé miedo salir a expresar, que nos dé miedo tomar la calle para reflejar o representar una indignación que nos dé miedo que nuestros jóvenes, nuestros hijos salgan a la calle a decir que los están matando [...]”, dijo Gil Zuarth.

Asimismo, el vocero solicitó la investigación de los integrantes del ‘bloque negro’ que hizo presencia en la protesta: “¿Qué pedimos? Que le quiten la capucha a los violentos. Que le quiten la capucha a sus jefes. Que le quiten la capucha a la manera en la que reclutan a nuestros jóvenes para causar daño a otros jóvenes.

“Muchas explicaciones nos deben las autoridades de la Ciudad de México porque no es la primera vez que estos grupos violentos participan en la ciudad de México.

BLOQUE GUINDA

Por su parte, Jorge Triana, quien funge como vocero del PAN, aseguró que hay indicios para que una investigación federal pudiera probar que “el bloque negro no existe, de lo que se trata es de un bloque guinda”, haciendo referencia al color característico del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Asimismo, aseguró que “sobran indicios” para generar la sospecha de que las acciones del ‘bloque negro’ están inducidas desde Morena, desde el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Temas


Denuncias
Violencia
Manifestaciones

Localizaciones


CDMX
Ciudad de México

Organizaciones


FGR
PAN

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

