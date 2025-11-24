PAN presenta denuncia ante la FGR por agresiones a jóvenes en ‘Marcha de la Generación Z’

El Partido Acción Nacional (PAN) oficializó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), tras la violencia perpetrada durante la Marcha de la Generación Z el pasado 15 de noviembre, en la Ciudad de México, donde elementos de seguridad detuvieron a 18 jóvenes.

Jorge Romero Herrera, líder nacional del partido político, acusó que represión durante el movimiento: “¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden de golpear a jóvenes manifestantes? Porque eso es un delito. Y estamos presumiendo, es el delito de lesiones y es el delito incuestionable de abuso de autoridad”.

La denuncia es para que la FGR atraiga la investigación por probable limitación a la libertad de expresión, lo que violenta un derecho fundamental expreso en la Constitución, según expuso Roberto Gil Zuarth, vocero y miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.

SEÑALAN PRESENCIA DE LÍDERES DETRAS DE GRUPOS ‘GENERADORES DE VIOLENCIA’

“La hipótesis que reflejamos en esta denuncia es que estos grupos violentos tratan, tienen la intención, la finalidad de inhibir la protesta social en el futuro, que nos dé miedo salir a expresar, que nos dé miedo tomar la calle para reflejar o representar una indignación que nos dé miedo que nuestros jóvenes, nuestros hijos salgan a la calle a decir que los están matando [...]”, dijo Gil Zuarth.