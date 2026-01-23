Hallan arsenal, tigres y jaguares en Querétaro; investigan posible operación delictiva

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 23 enero 2026
    Hallan arsenal, tigres y jaguares en Querétaro; investigan posible operación delictiva
    El Código Penal Federal tipifica como delito contra la biodiversidad el tráfico, captura, posesión o transporte de especies protegidas. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Decomisos

Localizaciones


Querétaro

Organizaciones


Semarnat

Van por delitos contra la salud y la revisión de la legal procedencia de fauna silvestre protegida

QUERÉTARO, QRO.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que, durante un cateo en la delegación Santa Rosa Jáuregui, aseguró armas de fuego, equipo táctico y cuatro felinos —dos tigres, un jaguar negro y un jaguar moteado— que se encontraban en cautiverio.

La diligencia judicial se realizó en un inmueble vinculado a investigaciones por delitos contra la salud y actividades ilícitas en la zona norte de la capital queretana. Elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) ingresaron al sitio tras obtener una orden de un Juez de Control, indicó la autoridad.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan seguridad en Zacatecas con Ejército y GN; Monreal destaca baja de homicidios

Durante la inspección, la Fiscalía reportó el aseguramiento de armas largas y cortas, cargadores y cartuchos útiles de diversos calibres. También fueron localizadas placas vehiculares, papelería con sellos oficiales y una máquina contadora de billetes, que quedaron integradas a la carpeta de investigación.

La dependencia señaló que el inmueble quedó bajo resguardo, mientras se determinan líneas de investigación, incluida la posible relación del armamento con hechos violentos registrados recientemente en la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 402 mil defunciones en seis meses; corazón y diabetes lideran reporte del Inegi

En el mismo operativo se localizaron otros ejemplares en el lugar, entre ellos aves de ornato como guacamayas y pavos reales, además de un mapache, caballos y caninos, de acuerdo con el reporte ministerial.

La Fiscalía indicó que especialistas de la Unidad de Control Animal y autoridades federales de protección al ambiente acudieron para valorar el estado de salud de los ejemplares. Los felinos fueron trasladados bajo protocolos de seguridad a centros de resguardo autorizados para su manejo especializado.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan seguridad en Zacatecas con Ejército y GN; Monreal destaca baja de homicidios

En el plano legal, el reporte recordó que el Código Penal Federal tipifica como delito contra la biodiversidad el tráfico, captura, posesión o transporte de especies de fauna silvestre terrestre en veda o protegidas por tratados internacionales; el artículo 420 prevé penas de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa en ciertos supuestos.

Añadió que, para grandes felinos como tigres y jaguares, la Ley General de Vida Silvestre exige acreditar la legal procedencia mediante registro ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y que la falta de documentos puede derivar en sanciones administrativas y decomiso definitivo. Con información de Excélsior

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Decomisos

Localizaciones


Querétaro

Organizaciones


Semarnat

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
Ryan Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos, que ha sido comparado con Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, fue capturado el jueves.

FBI agradece a México por detención de Ryan Wedding; se entregó voluntariamente, confirma el embajador Johnson
El informador incómodo

El informador incómodo
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó sobre los efectos de la tormenta invernal y el frente frío 31, que podrían generar temperaturas bajo cero, lluvias, vientos intensos y riesgo carretero en varios estados del país.

CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México
Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México

Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México
En 2026, pedir la constancia fiscal para facturar ya no es una confusión: es una infracción.

Prohibido pedir la constancia fiscal: la multa del SAT por exigirla para facturar
Estados Unidos destruyó, este viernes 23 de enero, una embarcación presuntamente operada por organizaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico.

Estados Unidos destruye otra narcolancha en el Pacífico; resultan dos muertos y un sobreviviente