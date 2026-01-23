Hallan arsenal, tigres y jaguares en Querétaro; investigan posible operación delictiva

QUERÉTARO, QRO.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que, durante un cateo en la delegación Santa Rosa Jáuregui, aseguró armas de fuego, equipo táctico y cuatro felinos —dos tigres, un jaguar negro y un jaguar moteado— que se encontraban en cautiverio.

La diligencia judicial se realizó en un inmueble vinculado a investigaciones por delitos contra la salud y actividades ilícitas en la zona norte de la capital queretana. Elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) ingresaron al sitio tras obtener una orden de un Juez de Control, indicó la autoridad.

Durante la inspección, la Fiscalía reportó el aseguramiento de armas largas y cortas, cargadores y cartuchos útiles de diversos calibres. También fueron localizadas placas vehiculares, papelería con sellos oficiales y una máquina contadora de billetes, que quedaron integradas a la carpeta de investigación.

La dependencia señaló que el inmueble quedó bajo resguardo, mientras se determinan líneas de investigación, incluida la posible relación del armamento con hechos violentos registrados recientemente en la entidad.

En el mismo operativo se localizaron otros ejemplares en el lugar, entre ellos aves de ornato como guacamayas y pavos reales, además de un mapache, caballos y caninos, de acuerdo con el reporte ministerial.

La Fiscalía indicó que especialistas de la Unidad de Control Animal y autoridades federales de protección al ambiente acudieron para valorar el estado de salud de los ejemplares. Los felinos fueron trasladados bajo protocolos de seguridad a centros de resguardo autorizados para su manejo especializado.

En el plano legal, el reporte recordó que el Código Penal Federal tipifica como delito contra la biodiversidad el tráfico, captura, posesión o transporte de especies de fauna silvestre terrestre en veda o protegidas por tratados internacionales; el artículo 420 prevé penas de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa en ciertos supuestos.

Añadió que, para grandes felinos como tigres y jaguares, la Ley General de Vida Silvestre exige acreditar la legal procedencia mediante registro ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y que la falta de documentos puede derivar en sanciones administrativas y decomiso definitivo. Con información de Excélsior