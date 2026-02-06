Harfuch informa a alcaldesa de Uruapan avances del homicidio de Carlos Manzo durante gira en Michoacán

CDMX.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, a quien informó personalmente sobre los avances en la investigación del homicidio del exalcalde Carlos Manzo, a tres meses de que se cometió el crimen.

El encuentro ocurrió en Morelia, durante la gira de trabajo en Michoacán en la que el funcionario acompaña a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y se enmarcó en acciones de seguimiento para la seguridad en Uruapan.

TE PUEDE INTERESAR: Bajó en enero 2026 confianza del consumidor por situación económica esperada: Inegi

García Harfuch reportó que la reunión se realizó por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, con el objetivo de dar continuidad a la agenda de seguridad en el municipio.

La información difundida señala que Quiroz es exesposa del exedil asesinado, y que el diálogo incluyó la exposición de avances sobre las indagatorias del caso.

TE PUEDE INTERESAR: Seguridad Pública confirma secuestro de Gerardo Arredondo, excandidato a presidencia de Salamanca

Hasta el momento, la autoridad no detalló públicamente el contenido específico de esas líneas de investigación ni anunció detenciones derivadas de la carpeta correspondiente.

La reunión se suma a los trabajos de coordinación entre autoridades federales y gobiernos municipales para atender hechos de violencia y dar seguimiento a investigaciones relevantes en la entidad.