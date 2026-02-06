Harfuch informa a alcaldesa de Uruapan avances del homicidio de Carlos Manzo durante gira en Michoacán

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 6 febrero 2026
    Harfuch informa a alcaldesa de Uruapan avances del homicidio de Carlos Manzo durante gira en Michoacán
    El caso de Carlos Manzo permanece bajo investigación, mientras las autoridades federales mantienen actividades en Michoacán. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


homicidios

Localizaciones


CDMX

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


Sspc

Seguridad Pública abrió un canal directo para revisar la situación local y dar seguimiento a un homicidio que sigue bajo investigación

CDMX.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, a quien informó personalmente sobre los avances en la investigación del homicidio del exalcalde Carlos Manzo, a tres meses de que se cometió el crimen.

El encuentro ocurrió en Morelia, durante la gira de trabajo en Michoacán en la que el funcionario acompaña a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y se enmarcó en acciones de seguimiento para la seguridad en Uruapan.

TE PUEDE INTERESAR: Bajó en enero 2026 confianza del consumidor por situación económica esperada: Inegi

García Harfuch reportó que la reunión se realizó por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, con el objetivo de dar continuidad a la agenda de seguridad en el municipio.

La información difundida señala que Quiroz es exesposa del exedil asesinado, y que el diálogo incluyó la exposición de avances sobre las indagatorias del caso.

TE PUEDE INTERESAR: Seguridad Pública confirma secuestro de Gerardo Arredondo, excandidato a presidencia de Salamanca

Hasta el momento, la autoridad no detalló públicamente el contenido específico de esas líneas de investigación ni anunció detenciones derivadas de la carpeta correspondiente.

La reunión se suma a los trabajos de coordinación entre autoridades federales y gobiernos municipales para atender hechos de violencia y dar seguimiento a investigaciones relevantes en la entidad.

El caso de Carlos Manzo permanece bajo investigación, mientras las autoridades federales mantienen actividades en Michoacán como parte de la estrategia de seguridad que el gobierno federal ha planteado para el estado. Con información de La Jornada

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


homicidios

Localizaciones


CDMX

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


Sspc

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Las pesadillas del Tío Richie

Las pesadillas del Tío Richie
true

Pinzas al narcoestado mexicano de la 4T
Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, fue detenido y trasladado al penal del Altiplano tras una investigación federal por presunta extorsión y secuestro

FGR documenta presunta red de secuestro y extorsión ligada al CJNG y al alcalde de Tequila
Invitación. El intérprete evitó revelar spoilers sobre su show de medio tiempo y pidió al público dejarse llevar por la música.

Bad Bunny promete ‘una gran fiesta’ y llevará su cultura al Show de Medio Tiempo del Super Bowl
Conocer el saldo de tu Tarjeta del Bienestar es fundamental para administrar correctamente los recursos de los programas sociales del gobierno de México.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta sin salir de casa?
Conocido como ‘El Carnicero de Lyon’, Klaus Barbie fue el responsable de miles de ejecuciones y deportaciones durante la Segunda Guerra Mundial.

‘El Carnicero de Lyon’, la historia del jefe nazi que asesinó a casi 4 mil 500 judíos y nunca se arrepintió
Debut. El exintegrante de One Direction se presentará por primera vez en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

¿Vas a ir? Confirma Zayn Malik tres conciertos en México y uno será en Monterrey
Donovan Carrillo encabezará la actividad mexicana en Milano-Cortina 2026, junto a Regina Martínez, Allan Corona, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola, en la participación tricolor dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Calendario de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026