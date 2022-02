‘Hasta ahora no hay desescalada’, afirman OTAN y EU

WASHINGTON, EU.- La OTAN y Estados Unidos siguen sin fiarse de Rusia, a pesar de que Moscú insiste en que está retirando parte de las tropas acumuladas junto a la frontera de Ucrania.

“Nosotros no hemos visto ninguna retirada de fuerzas rusas”, señaló ayer el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. El dirigente de la Alianza cree que los movimientos van más bien en dirección contraria a lo que asegura el Kremlin (Gobierno ruso). Y la conclusión de ese análisis no deja lugar a dudas, según el secretario general: “Están aumentando el número de tropas y hay más tropas de camino. Hasta ahora no hay desescalada”.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, también cuestionó las palabras del Kremlin. “Desgraciadamente, hay una diferencia entre lo que Rusia dice y lo que hace”, señaló en una entrevista en la cadena ABC.

“Lo que estamos viendo no es ningún repliegue significativo, al revés, seguimos viendo fuerzas acumuladas en la frontera, sobre todo fuerzas que estarían en cabeza de cualquier nueva agresión contra Ucrania”, añadió.

Los ministros de Defensa de la OTAN acordaron iniciar el estudio para desplegar fuerzas en el flanco oriental de la Alianza, con batallones en Rumania y Bulgaria, que se sumarían a los que ya operan en Polonia y en los países bálticos.

La reunión de los ministros, prevista desde hace semanas, comenzó el mismo día que los servicios de espionaje de EU habían apuntado como posible arranque de un ataque ruso contra Ucrania.

“Las guerras en Europa casi nunca comienzan un miércoles”. Así es como un diplomático ruso desestimó los temores en Occidente de que Rusia iba a invadir Ucrania ayer, 16 de febrero.

Entretanto, los ucranianos desafiaron la presión de Moscú con un despliegue de unidad nacional en el que salieron a las calles a ondear banderas, mientras que EU advirtió que Rusia había desplegado otros 7 mil soldados cerca de las fronteras con Ucrania, sumandos a los más de 150 mil ya posicionados.