‘Hasta la cima’: Samuel García se proyecta a 2030 en NY mientras presume energía e inversión

CDMX.- El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda inició una gira de trabajo en Nueva York, Estados Unidos, con el objetivo de promover alianzas estratégicas y sostener la posición de Nuevo León como destino de inversión, empleo y turismo.

En su primer día de actividades, acudió a Bloomberg, donde centró su exposición en proyectos vinculados con inteligencia artificial, centros de datos, infraestructura energética y disponibilidad de talento en la entidad.

Durante la entrevista, afirmó que Nuevo León funciona como un eje logístico entre Ciudad de México y Estados Unidos, y sostuvo que Monterrey distribuye energía para cinco estados, factor que —dijo— resulta clave para atraer proyectos intensivos en consumo energético, como los centros de datos.

Como parte de sus argumentos, señaló que en el estado operan alrededor de 4 mil 500 empresas internacionales, principalmente de origen estadounidense, y que ya existen seis centros de datos; añadió que la meta es consolidar a Nuevo León como polo de centros de datos e inteligencia artificial en México y América Latina.

En su exposición también mencionó la disponibilidad de gas en el sur de Texas y el noreste de México, al referir que ese insumo abarata el costo energético para compañías con planes de expansión; además, dijo que se evalúan alternativas como la energía solar.

En reacciones derivadas de su aparición pública, el mandatario abordó el tema de sus aspiraciones políticas cuando el entrevistador le preguntó sobre una eventual candidatura presidencial en 2030; respondió “Hasta la cima” y, tras un intercambio adicional, agregó: “Espero, faltan cinco años”.

En el plano institucional, ya en otra actividad de la gira, informó que se reunió con el Council of the Americas y con el cónsul general de México en Nueva York, Marcos Bucio, encuentro en el que afirmó que se han formalizado inversiones por más de 650 millones de dólares para la entidad; también vinculó esa captación con la capacidad energética local y aseguró que, de 13 mil megawatts referidos, 9 mil se quedan en Nuevo León.

En el panorama general, el gobernador indicó que, acompañado por Emmanuel Loo, sostuvo reuniones con directivos de bancos y empresas con operaciones en el estado, y reportó un encuentro con la vicepresidenta de Americas Society, Ragnhild Melzi, para revisar agenda y explorar oportunidades de colaboración, mientras mantiene el objetivo de posicionar a Nuevo León como receptor de nuevos proyectos vinculados con datos, energía e industria.