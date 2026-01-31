PAN acepta bajar dinero a partidos, pero advierte: ‘pluris’ no se tocan en reforma electoral

CDMX.- El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, afirmó que su partido está abierto a discutir con Morena la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero advirtió que no avalará recortes a los órganos comiciales ni, “en forma alguna”, la eliminación de la representación proporcional.

En conferencia de prensa, en el marco de la reunión plenaria de senadores panistas previa al inicio del periodo de sesiones, Romero sostuvo que aceptarían la disminución de recursos a los partidos políticos, siempre que no se traduzca en debilitar a las autoridades electorales.

El líder partidista señaló que si son convocados al diálogo participarán y presentarán propuestas, pero remarcó que defenderán “con todo” la permanencia de los legisladores plurinominales, al considerar que sin ese mecanismo la oposición quedaría sin representación en el Congreso.

En ese mismo planteamiento, Romero sostuvo que la eliminación de la representación proporcional busca “minar a la oposición” y argumentó que, cuando Morena fue oposición, “nunca hubiera llegado” a cargos de elección popular sin esa figura.

Como parte de sus propuestas, el PAN planteó que se anulen elecciones donde se acredite participación del crimen organizado y que incluso se cancele el registro del partido involucrado, además de establecer “penas máximas” para los “narcopolíticos”, según expuso el dirigente.

Romero dijo que incluso retó a la Presidenta a incorporar esos puntos, al asegurar que existe un “narco pacto” en el gobierno federal y en varios estados, por lo que consideró necesaria la nulidad inmediata de comicios y la extinción del partido si se comprueba injerencia o financiamiento ilícito.

Acompañado por el coordinador panista en el Senado, Ricardo Anaya, y el coordinador en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, el dirigente añadió que su partido propone segunda vuelta electoral, elecciones primarias, urnas electrónicas y terminar con la sobrerrepresentación.