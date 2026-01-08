¡Hay miedo en la 4T! Afirma Riva Palacio que los radicales del obradorismo están llamando a ‘empuñar las armas’

CDMX.- En medio de los llamados a la defensa de la soberanía frente a Estados Unidos, el periodista Raymundo Riva Palacio advierte que dentro del ala más radical de la 4T ya se habla de una eventual confrontación armada. Para el analista, se trata un planteamiento que revela el miedo que se ha instalado en la élite del régimen por su propia supervivencia política.

En su columna “Estrictamente Personal” de hoy, Riva Palacio señala a Rafael Barajas, “El Fisgón”, monero de La Jornada, así como a Epigmenio Ibarra, dos figuras cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, de estar llamando a “empuñar las armas” ante lo que consideran una inminente intervención militar estadounidense en México.

Para el analista, sin embargo, esta convocatoria no responde tanto a una amenaza externa, sino a la percepción de vulnerabilidad que se ha apoderado del núcleo duro del obradorismo.

“Hay miedo en la élite del régimen cuatroteísta. No es resultado de la intervención en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa ocurrida el sábado. Aunque se ha verbalizado públicamente y socializado como consecuencia de esa acción de fuerza de la Administración Trump, viene de atrás”, expone.

De acuerdo con Riva Palacio, Barajas, jefe de formación de cuadros de Morena, habría instruido al Consejo Nacional del partido a cerrar fila, “afirmen que en Venezuela sólo hay intereses ocultos del presidente Donald Trump y digan que quien pida una invasión de Estados Unidos a su país es un traidor a la Patria”.

Mensaje al que –señala el periodista– se sumó Ibarra, uno de los propagandistas más cercanos a López Obrador, quien evocó luchas guerrilleras latinoamericanas y sugirió que en México “el pueblo se va a levantar”.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha iniciado una defensa de la soberanía desde su conferencia mañanera tras la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro.

Pero hasta el momento, la mandataria no ha hecho una petición directa a levantarse en armas, sobre todo porque descarta una intervención por parte de EU. Pero sí ha mencionado que “frente a cualquier intervención, el pueblo de México va a permanecer unido. Lo dice nuestro Himno y así es”.