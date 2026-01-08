¡Hay miedo en la 4T! Afirma Riva Palacio que los radicales del obradorismo están llamando a ‘empuñar las armas’
Para el periodista, esta postura sobre una confrontación armada revela el miedo dentro de la élite obradorista, no tanto por una posible intervención extranjera, sino por una percepción de vulnerabilidad para su supervivencia política
CDMX.- En medio de los llamados a la defensa de la soberanía frente a Estados Unidos, el periodista Raymundo Riva Palacio advierte que dentro del ala más radical de la 4T ya se habla de una eventual confrontación armada. Para el analista, se trata un planteamiento que revela el miedo que se ha instalado en la élite del régimen por su propia supervivencia política.
En su columna “Estrictamente Personal” de hoy, Riva Palacio señala a Rafael Barajas, “El Fisgón”, monero de La Jornada, así como a Epigmenio Ibarra, dos figuras cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, de estar llamando a “empuñar las armas” ante lo que consideran una inminente intervención militar estadounidense en México.
Para el analista, sin embargo, esta convocatoria no responde tanto a una amenaza externa, sino a la percepción de vulnerabilidad que se ha apoderado del núcleo duro del obradorismo.
“Hay miedo en la élite del régimen cuatroteísta. No es resultado de la intervención en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa ocurrida el sábado. Aunque se ha verbalizado públicamente y socializado como consecuencia de esa acción de fuerza de la Administración Trump, viene de atrás”, expone.
De acuerdo con Riva Palacio, Barajas, jefe de formación de cuadros de Morena, habría instruido al Consejo Nacional del partido a cerrar fila, “afirmen que en Venezuela sólo hay intereses ocultos del presidente Donald Trump y digan que quien pida una invasión de Estados Unidos a su país es un traidor a la Patria”.
Mensaje al que –señala el periodista– se sumó Ibarra, uno de los propagandistas más cercanos a López Obrador, quien evocó luchas guerrilleras latinoamericanas y sugirió que en México “el pueblo se va a levantar”.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha iniciado una defensa de la soberanía desde su conferencia mañanera tras la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro.
Pero hasta el momento, la mandataria no ha hecho una petición directa a levantarse en armas, sobre todo porque descarta una intervención por parte de EU. Pero sí ha mencionado que “frente a cualquier intervención, el pueblo de México va a permanecer unido. Lo dice nuestro Himno y así es”.
DESDE HACE UN AÑO HAN PLANEADO LA RESISTENCIA DEL RÉGIMEN
Si bien Riva Palacio plantea que el llamado a un levantamiento armado revela el miedo instalado en el régimen cuatroteísta, asegura que el temor no nació con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, sino que viene gestándose desde hace un año.
Incluso revela, señalando a fuentes estadounidenses, que en la finca del expresidente en Palenque se habrían instalado sistemas antidrones y radares para proteger el espacio aéreo del lugar donde reside López Obrador.
“Fuentes estadounidenses revelaron que se ha instalado un sistema antidrones y de radares en la finca del expresidente en Palenque, para proteger el espectro aéreo de la finca y las casas contiguas que ocupa el staff que se llevó de Palacio Nacional”.
En ese contexto, el columnista expone que desde el año pasado el régimen comenzó a diseñar escenarios de resistencia, inicialmente con fines políticos.
Como ejemplo, menciona el restablecimiento del Servicio Militar Nacional obligatorio, que en un principio habría sido pensado como un mecanismo para controlar a sectores jóvenes considerados ajenos al proyecto obradorista. Sin embargo, advierte que ese instrumento ahora es presentado por los radicales como una hipotética “defensa de la Patria”.
“Se diseñó (el restablecimiento obligatorio del Servicio Militar) como un mecanismo de control social de la Generación Z (...) que, según piensan en Palacio Nacional, no están con el régimen y que pueden ser reclutados políticamente por la oposición”.
LLAMADO A LA RESISTENCIA NO HA ENCONTRADO RESPALDO POPULAR, PERO SÍ DAÑA A LA PRESIDENTA
El periodista cuestiona la viabilidad de ese discurso beligerante, pues además de que no ha encontrado respaldo popular, como lo evidenció la protesta frente a la Embajada de Estados Unidos tras la intervención en Venezuela, que apenas reunió a un pequeño grupo de personas, sí afecta directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Riva Palacio recuerda que la Presidenta enfrenta presiones externas crecientes derivadas de decisiones del sexenio anterior. Por ello, el analista advierte que los verdaderos riesgos para Sheinbaum no provienen del exterior, sino de la élite política que la rodea y la arrastra a una lógica de confrontación inútil.
En su análisis añade que México necesita en estos momentos de una jefa de Estado que defienda los intereses nacionales y no los de un grupo político que se siente acorralado.
“Si existen probabilidades que haya acciones militares contra México como en Venezuela, como lo dice Trump y varios de sus asesores en la Casa Blanca, es porque el gobierno de López Obrador lo provocó. Sheinbaum, comprometida con el proyecto, no tiene por qué estar en la misma línea de acción que todos aquellos que, a diferencia de ella, no tienen nada que perder”, explica.
El periodista además considera que “los enemigos de Sheinbaum no se encuentran afuera de la cuatroté, sino adentro”.