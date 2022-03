Hay que jugar “derecho” y respetar veda electoral: Lorenzo Córdova

Ciudad de México. Luego de que la Cámara de Diputados aprobó ayer un acuerdo para interpretar los alcances de la veda electoral y definir que no se considerará propaganda gubernamental las opiniones de funcionarios, incluido el jefe del Ejecutivo, durante las campañas y la consulta de revocación de mandato; el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, llamó a los actores políticos a “que acaten las reglas que ellos mismos pusieron” y a que “juguemos derecho”.

Desde el estado de Quintana Roo, donde participará en la firma del Acuerdo por la integridad electoral en el marco del Proceso electoral 2021-2022, enfatizó que si existe una prohibición de propaganda gubernamental durante el periodo de revocación de mandato, es decir, desde que se emitió la convocatoria el cuatro de febrero hasta el día de la jornada, el 10 de abril próximo, “es porque así lo pusieron y lo pactaron las fuerzas políticas en la Constitución y en la ley. No se vale decir que no se conocen las reglas o que el INE está actuando o sobreactuando en la aplicación de las mismas”.

Ayer los legisladores de Morena y sus aliados, aprobaron un decreto para interpretar el alcance de la prohibición que establecen la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Revocación de Mandato, en materia de propaganda gubernamental, y con el que -dijeron-se busca acotar las disposiciones que en la materia ha impuesto el INE.

Al respecto, Córdova Vianello consideró que es “una falta de respeto a la ciudadanía que se vulneren las reglas”. Expresó que “llama mucho la atención que se quieran cambiar”cuando el juego ya empezó. También, recordó que algunos legisladores han sido objeto de varias denuncias e investigaciones, “porque los funcionarios públicos no pueden hacer promoción”.

Instó a esperar a ver si el acuerdo es aprobado por el Senado y a que en dado caso se publique en el Diario Oficial de la Federación. Además, anticipó, “habrá que ver un pequeño problema, que se llama retroactividad. ¿Se pueden aplicar de manera retroactiva los cambios de las reglas?, me da la impresión que no, pero no quiero prejuzgar, vamos a ver en qué acaba esto, y seguramente otra vez se va a llevar ante tribunales”.

En tanto, reiteró: “hoy las reglas son claras, los servidores públicos no pueden promover la revocación de mandato, ni utilizar recursos tanto económicos ni de estructura, ni institucional” para promoverla.

En conferencia de prensa, Córdova Vianello aseveró que pese a todo, “la revocación de mandato avanza en tiempo y forma”. Anunció que ya se terminó la impresión de las boletas que se utilizarán el 10 de abril, por lo que la próxima semana darán el banderazo de salida de la distribución de éstas. Además, dijo, “se están haciendo grandes ejercicios de difusión, dentro de los recursos presupuestales lamentablemente acotados a los que por razones y poderes ajenos al propios Instituto Nacional Electoral se le han impuesto en esta organización de un inédito ejercicio”.

Hay voces, mencionó, “que dicen que el INE no está haciendo los suficiente para promover la revocación de mandato, eso es absolutamente falso, en breve estarán realizándose no solamente tres foros nacionales sino un foro de discusión en la entidad y también foros distritales de discusión en los que con equidad se va a informar a la ciudadanía las alternativas y las implicaciones de su decisión el próximo 10 de abril”.

Con información de La Jornada