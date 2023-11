‘Hay una deuda de 26 mil millones’, AMLO urge al Poder Judicial a resolver recursos de Tv Azteca

El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al Poder Judicial resolver los recursos interpuestos por Televisión Azteca relacionados con un presunto adeudo fiscal por 26 mil millones de pesos, pues de manera inapropiada un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación congeló 10 meses la decisión.

Por fin, se determinó devolverlo a los juzgados para su resolución definitiva, por lo que el mandatario aseveró que deben decidir ya en un sentido u otro sobre este adeudo.

Durante su conferencia, López Obrador dijo que estas distorsiones en el desempeño del Poder Judicial, debería ser corregido por el Consejo de la Judicatura, pero es una instancia que está de florero, porque aunque muchos jueces deberían ser sancionados, “no hay ni un juez en la cárcel, mucho menos un magistrado y ya no hablemos de un ministro”.

Por eso, dijo, “no se vayan a llevar en los juzgados otros diez meses, porque de manera leguleya, se argumentaba que el ministro no tenía plazo para resolver”.

“Ya tienen que resolver en un sentido o en otro ya tomar la decisión y no es un asunto personal, no es censura, nada es que hay una deuda de 26 mil millones de pesos. La autoridad competente tiene que resolver si es justo o no, pero viene desde la época de Fox o cuantos sexenios.”

