Hijo de alcaldesa de San Quintín es detenido tras golpear a manifestantes; quedó en video

TIJUANA, BC.- Érick “N”, identificado como hijo de la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano, fue detenido tras presuntamente golpear a manifestantes que protestaban contra la edil, de acuerdo con versiones difundidas junto con videos del momento.

Los hechos ocurrieron el domingo por la noche, cuando el joven intervino en un plantón que mantiene un grupo de personas en oficinas del municipio, en protesta por el aumento en el predial y por señalamientos de presunto mal manejo de dinero público.

Parte del incidente quedó registrada en video y, según lo descrito en las imágenes, se observa al joven mientras algunas personas lo increpan y le reclaman durante la protesta.

En otro video, de menor duración, se aprecia a policías acompañándolo mientras lo trasladan esposado, en un contexto de control de la situación y actuación de la autoridad.

Tras la detención, la alcaldesa emitió un comunicado en el que afirmó que no intervendrá en el caso y que no habrá privilegios para el detenido, al señalar que su cargo “no otorga privilegios a nadie”.

