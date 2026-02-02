Hijo de alcaldesa de San Quintín es detenido tras golpear a manifestantes; quedó en video

/ 2 febrero 2026
    Hijo de alcaldesa de San Quintín es detenido tras golpear a manifestantes; quedó en video
    La presidenta municipal subrayó que la libertad de expresión y el derecho a la manifestación deben ejercerse dentro del marco legal. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Una protesta por el predial en San Quintín escaló a un episodio de violencia y derivó en una detención, mientras la alcaldesa fijó postura pública sobre el caso

TIJUANA, BC.- Érick “N”, identificado como hijo de la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano, fue detenido tras presuntamente golpear a manifestantes que protestaban contra la edil, de acuerdo con versiones difundidas junto con videos del momento.

Los hechos ocurrieron el domingo por la noche, cuando el joven intervino en un plantón que mantiene un grupo de personas en oficinas del municipio, en protesta por el aumento en el predial y por señalamientos de presunto mal manejo de dinero público.

Parte del incidente quedó registrada en video y, según lo descrito en las imágenes, se observa al joven mientras algunas personas lo increpan y le reclaman durante la protesta.

En otro video, de menor duración, se aprecia a policías acompañándolo mientras lo trasladan esposado, en un contexto de control de la situación y actuación de la autoridad.

Tras la detención, la alcaldesa emitió un comunicado en el que afirmó que no intervendrá en el caso y que no habrá privilegios para el detenido, al señalar que su cargo “no otorga privilegios a nadie”.

“Mi cargo no otorga privilegios a nadie”, expresó, y agregó que respetará plenamente el actuar de las instancias competentes y permitirá que las diligencias jurídicas sigan su curso conforme a derecho.

En el mismo mensaje, la presidenta municipal subrayó que la libertad de expresión y el derecho a la manifestación deben ejercerse dentro del marco legal y con respeto a los derechos de todas las personas, y condenó “cualquier forma de violencia, amenazas o agresiones, independientemente de su origen”.

