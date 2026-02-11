Pide Noroña cárcel para Julio Scherer por libro ‘Ni venganza ni perdón’

    Pide Noroña cárcel para Julio Scherer por libro ‘Ni venganza ni perdón’
    En su libro, Scherer pone al descubierto presuntos actos de corrupción y clientelismo en el gobierno de la 4T. CUARTOSCURO

El senador morenista sostiene que Scherer fue desleal y mintió al acusar a Jesús Ramírez, quien fue vocero en la administración de López Obrador

El senador por Morena Gerardo Fernández Noroña pidió cárcel para Julio Scherer Ibarra por el libro Ni Venganza Ni Perdón, en la que pone al descubierto presuntos actos de corrupción y clientelismo en el Gobierno de la Cuarta Transformación.

Fernández Noroña aseguró que Scherer Ibarra mintió y fue desleal tras referirse al capítulo en el que acusa a Jesús Ramírez Cuevas, actual miembro del Gabinete presidencial, de haber operado simpatías a favor de la entonces candidata morenista a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, con un programa de compensaciones por 27 mil millones de pesos a electricistas.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum niega señales de salida de EU del T-MEC tras versión de Bloomberg sobre Trump

“Qué deslealtad del tipo, lo voy a decir, no me voy a aguantar, debería de estar en la cárcel Julio Scherer Ibarra, yo le tenía reconocimiento”, dijo en una transmisión por redes sociales.

El legislador aseguró que el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador le tenía mucho aprecio y por ello lo nombró su consejero jurídico, puesto con el que tenía mucho poder y ahora, tras formar parte del movimiento, miente.

“Yo escuchaba muchas cosas y no decía nada y ahora que salió con este libro, con una mentira y deslealtad absoluta, no lo he revisado, pero ahora están diciendo que fue un fraude y que manipulación. Es una, de veras, es una deslealtad monumental Julio Scherer Ibarra y se suma a los que habiendo sido parte del movimiento después salen a decir tonterías, mentiras, calumnias”, insistió.

El el libro Ni Venganza Ni Perdón. Una amistad al filo del poder, en el que Scherer Ibarra comparte autoría con Jorge Fernández Méndez, apunta que tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro, durante el sexenio de Felipe Calderón, 44 mil trabajadores fueron liquidados.

Sin embargo, una parte disidente del Sindicato Mexicano de Electricistas continuó demandando una compensación económica, pese a que ya habían obtenido la prestación laboral conforme a la ley.

A este grupo, relata Scherer Ibarra, se encargó personalmente de atenderlos Ramírez Cuevas, y, posteriormente se vio a los sindicalizados acompañar a Brugada en sus actos proselitistas para ganar el Gobierno capitalino.

