Festejos por el Día del Niño dejarán derrama por más de $37,500 millones de pesos en el país

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México
/ 26 abril 2026
    Festejos por el Día del Niño dejarán derrama por más de $37,500 millones de pesos en el país
    La Concanaco destacó que el 30 de abril se consolida como una de las celebraciones familiares con mayor impacto para las micro, pequeñas y medianas empresas, los negocios familiares y la economía de las comunidades. FOTO: Cuartoscuro Andrea Murcia Monsivais

La Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo informó este domingo que la cifra representa un crecimiento del 5% respecto al año 2025

CIUDAD DE MÉXICO.- La celebración del Día de la Niña y el Niño dejará en México beneficios económicos estimados en 37,500 millones de pesos, un crecimiento del 5 % frente a 2025, informó este domingo la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

La Confederación también estimó que esta fecha beneficiará a 3.6 millones de unidades económicas del sector comercio, servicios y turismo.

Entre los giros más favorecidos estarán jugueterías, tiendas de electrónicos, dulcerías, chocolaterías, comercios de ropa, alimentos y bebidas, restaurantes, cines, parques, experiencias familiares y comercio local, de acuerdo con el comunicado del organismo empresarial.

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La Concanaco señaló que el 30 de abril se consolida como una de las celebraciones familiares con mayor impacto para las micro, pequeñas y medianas empresas, los negocios familiares y la economía de las comunidades.

“El Día de la Niña y el Niño es una celebración familiar, pero también una fecha clave para la economía local. Cada regalo, cada comida, cada salida al cine, al parque o al restaurante fortalece a los negocios que todos los días levantan la cortina en México”, afirmó Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur.

Negocios familiares esperan aumentar ventas, atraer clientes y sostener empleos

El organismo destacó que la derrama se distribuirá en comunidades, colonias (barrios), mercados, plazas comerciales, corredores turísticos y centros de consumo, donde los negocios familiares esperan aumentar ventas, atraer clientes y sostener empleos.

Según la Confederación, en México existen 6.1 millones de empresas y negocios familiares, que representan el 99.8 % del total de unidades económicas del país.

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Además, el país cuenta con más de 38.8 millones de hogares y más de 36.1 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, equivalentes al 28 % de la población total.

Estas fechas fortalecen el mercado interno y el comercio formal

En este contexto, la Concanaco Servytur destacó que “fechas de alto consumo familiar como el Día de la Niña y el Niño son estratégicas para fortalecer el mercado interno y el comercio formal”, en un país donde más del 50 % de la actividad es informal.

“Cuando una familia compra en un negocio formal, local o familiar, no solo adquiere un producto: protege empleos, fortalece la economía de su comunidad y permite que más empresas mexicanas sigan creciendo. Ese es el verdadero impacto del comercio en México”, sostuvo De la Torre.

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En ese sentido, la Concanaco llamó a las familias a privilegiar las compras en establecimientos formales, seguros y de confianza, al considerar que el consumo local fortalece el mercado interno y contribuye a la permanencia de millones de empresas mexicanas.

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