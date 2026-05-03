Balean a 11 personas durante baile sonidero en la Venustiano Carranza, CDMX

CDMX.- Al menos once personas fueron heridas por impactos de bala luego que un hombre los atacara a tiros durante un baile sonidero desarrollado en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Los hechos se registraron la madrugada de este domingo cuando se desarrollaba el evento en calles de la colonia Peñón de los Baños. Fue en la esquina de Calle Soles y Norte 186 hasta donde los servicios de emergencia capitalinos se trasladaron para brindar los primeros auxilios a los heridos.

De acuerdo con los reportes dados a conocer por las autoridades de CDMX el agresor fue identificado como Luis Daniel, de 33 años de edad, quien al parecer habría tenido un desencuentro con uno de los asistentes al baile sonidero. RIÑA DESENCADENA BALACERA Fue alrededor de las 00:30 horas cuando el conflicto escaló y Luis Daniel se enfrentó a golpes con un hombre, sin embargo, segundos después procedió a sacar una pistola calibre 9 milímetros con la que comenzó a abrir fuego en contra de la multitud que disfrutaba la noche.

Dada la gran afluencia en el lugar, las balas alcanzaron a al menos 11 personas que estaban alrededor del atacante; tres de ellas mujeres y ocho hombres.

Fueron los agentes preventivos del Sector Moctezuma de CDMX quienes recibieron el reporte de disparos en el sitio, por lo que se movilizaron como primeros respondientes. También llegaron los servicios de emergencia, sin embargo, para ese entonces los heridos ya habían sido trasladados por sus familiares al área de urgencias del Hospital General Balbuena. AGRESOR INTENTA ESCAPAR Si bien el agresor intentó darse a la fuga fue finalmente capturado por los uniformados a unas calles del lugar del ataque, una vez que fue implementado un operativo de búsqueda para dar con su paradero. ”Con las características referidas por los afectados, los policías le dieron alcance al posible responsable, quien portaba en sus manos el arma de fuego abastecida con dos cartuchos útiles.

”Por lo anterior, fue detenido, enterado de sus derechos constitucionales y presentado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica”, informaron las autoridades. LISTA DE PERSONAS LESIONADAS La lista de heridos fue dada a conocer por las autoridades capitalinas: *Josefina Villareal Reyes, de 56 años (lesión en el brazo derecho) *Diana Zedillo Alvarado, de 33 años (lesión en la rodilla izquierda) *Diana García Sánchez, de 35 años (lesión en la espalda baja) *Marco Antonio Ávila Martínez, de 25 años (lesión en la espinilla derecha) *César Rojas Salinas, de 43 años (lesión en la pierna derecha y en el glúteo izquierdo) *Carlos Rojas Oaxaca, de 33 años (lesión en la pierna izquierda) *Alejandro Castañeda López, de 45 años (lesión en la pantorrilla izquierda) *Carlos Alberto Ángeles Díaz, de 28 años (lesión en la pantorrilla izquierda) *Jael Aguilar, de 50 años (lesión en el tobillo derecho) *Juan José Luego, de 40 años (lesión en el empeine izquierdo) *Carlos Alberto Aguilar Librado, de 31 años (lesión en el muslo derecho)

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