IMSS promete cambiar la atención al paciente con relanzamiento del programa ‘Trato Digno’

Noticias
/ 2 diciembre 2025
    IMSS promete cambiar la atención al paciente con relanzamiento del programa ‘Trato Digno’
    Se anunció la puesta en marcha de brigadas locales con directivos del IMSS para analizar y atender de manera directa las causas de mal trato, /FOTO: CUARTOSCURO

El instituto anunció un nuevo modelo de atención con mayor personal, módulos reforzados y monitoreo en tiempo real de quejas

CDMX.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó del relanzamiento del programa “Trato Digno”, como parte de un nuevo enfoque de atención orientado a garantizar derechos, generar empatía y procurar la dignidad de los derechohabientes.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este martes 2 de diciembre en Palacio Nacional, Robledo explicó que este relanzamiento contempla 11 acciones que conforman la nueva identidad institucional del programa.

Detalló que se incrementó a 2 mil 350 el número de técnicas y técnicos de atención, quienes escuchan a pacientes y familiares, atienden quejas y gestionan soluciones, priorizando el buen trato. Asimismo, se aumentaron a mil 83 los módulos de Trato Digno en unidades médicas y hospitales del país.

Entre las acciones anunciadas se encuentra la creación de una nueva identidad institucional, con uniforme, chaleco, corbata y distintivos para el personal, así como una imagen visual unificada en todos los módulos del programa.

También se implementó un tablero virtual de monitoreo en tiempo real, con seguimiento unidad por unidad para la resolución de los casos más complejos, además de la instalación del Muro de Trato Digno, que permitirá reconocer al personal ejemplar y difundir el decálogo del buen trato.

Robledo indicó que se incorporaron 546 módulos nuevos para alcanzar la cobertura del 100% de las Unidades de Medicina Familiar y hospitales, además de la contratación de nuevo personal para fortalecer turnos y servicios de urgencias.

Otra de las medidas es la creación de un Comité Central de Trato Digno, así como comités en las delegaciones del instituto, junto con la certificación del 100% de los agentes en el protocolo de buen trato.

Como parte del seguimiento, se aplicará una encuesta bimestral de percepción de la atención y calidad en el 100% de los hospitales, y se estableció el 16 de noviembre como el Día de las Técnicas y los Técnicos de Atención y Orientación al Derechohabiente.

Finalmente, se anunció la puesta en marcha de brigadas locales con directivos del IMSS para analizar y atender de manera directa las causas de mal trato, como parte de la estrategia para transformar la atención en el instituto. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

