IMSS reporta que 46 mil trabajadoras del hogar ya accedieron a pensión por programa obligatorio de afiliación

CDMX.- En el marco del Día Internacional de las Personas Trabajadoras del Hogar, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que, mediante el programa obligatorio de incorporación, 46 mil personas trabajadoras del hogar han alcanzado una pensión y alrededor de 11 mil han iniciado su vida laboral a través de este esquema. La titular de la Coordinación de Afiliación del IMSS, Carolina Griselda Cisneros Prado, explicó que al mes de marzo 59 mil personas trabajadoras del hogar cuentan con vigencia y acceso a los cinco seguros que ofrece el instituto, los cuales contemplan atención médica y hospitalaria, así como entrega de medicamentos.

Precisó que la cobertura incluye también otorgamiento de incapacidad ante enfermedad o accidente de trabajo, derecho a pensión, acceso a prestaciones sociales de tipo deportivo y cultural, además del servicio de guardería, entre otros beneficios. Cisneros Prado detalló que del total de afiliados por este programa, 65% son mujeres y 35% hombres, con un promedio de edad de 48 y 49 años, respectivamente.

Añadió que las personas trabajadoras del hogar pueden asegurar a hijas e hijos, pareja y padres. Indicó que se ha afiliado a un aproximado de 72 mil beneficiarios y, al sumarlos con los titulares, son más de 124 mil personas las que actualmente cuentan con cobertura integral de seguridad social.

La funcionaria señaló que este esquema genera al Seguro Social ingresos mensuales promedio de 162 millones de pesos, los cuales, apuntó, permiten destinar recursos a la mejora del servicio en unidades hospitalarias y al equipamiento médico.

Además, indicó que para facilitar el trámite se dispone de un micrositio del IMSS con información del programa y un simulador de cuotas para que el empleador calcule el costo en distintos periodos, así como módulos de información e inscripción en ferias, talleres y sitios de alta afluencia. “El instituto seguirá trabajando muy fuerte para permitir un acceso real para todas las Personas Trabajadoras del Hogar, aún tenemos muchos retos en este proceso de la afiliación, es un esquema que visibiliza a esta parte de la población y permite darles cobertura a sus derechos laborales y de seguridad social como un acto de justicia social”, afirmó.

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