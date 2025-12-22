Incautan tonelada de droga y metanfetamina en camión sobre carretera en Yucatán

/ 22 diciembre 2025
    Incautan tonelada de droga y metanfetamina en camión sobre carretera en Yucatán
    Las autoridades federales señalaron que este tipo de aseguramientos forma parte de las acciones coordinadas con autoridades. /FOTO: ESPECIAL
La detención se realizó en un puesto de control cuando un camión con caja seca intentó evadir una revisión; peritos confirmaron que la carga contenía narcóticos y psicotrópicos

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez de Control la vinculación a proceso de dos hombres por la posible comisión del delito contra la salud en la modalidad de transporte de narcóticos, luego de encontrar más de una tonelada de mariguana, así como clorhidrato de metanfetamina, tetrahidrocannabinol (THC) y clobenzorex ocultos en un camión sobre la carretera Campeche–Mérida, a la altura del municipio de Umán, Yucatán.

El inicio de la carpeta de investigación se dio después de que elementos de Seguridad Estatal, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, detuvieron el camión de carga con caja seca en el Puesto de Control Fitosanitario, aparentemente cuando intentaba evadir una revisión de rutina.

Con apoyo de un binomio canino, las autoridades inspeccionaron el vehículo y localizaron 109 paquetes emplayados con sustancias secas y oleosas, cuyo análisis pericial determinó que se trataba de narcóticos.

En total se aseguraron más de una tonelada de mariguana, aproximadamente 35 kilos de clorhidrato de metanfetamina, así como el psicotrópico THC y cápsulas de clobenzorex; también quedaron asegurados teléfonos celulares y el vehículo de carga.

Con los datos de prueba recabados, el agente del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Yucatán, solicitó y obtuvo la vinculación a proceso contra los imputados, a quienes se les impuso prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Las autoridades federales señalaron que este tipo de aseguramientos forma parte de las acciones coordinadas para combatir el tráfico de drogas en las principales vías de comunicación del sureste del país. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

