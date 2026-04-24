Premio Nobel llega a la SRE para impulsar agenda indígena y de mujeres

CDMX.- La activista y Premio Nobel colaborará en una estrategia internacional con enfoque de derechos humanos.La Cancillería busca fortalecer la igualdad sustantiva y la interculturalidad en la agenda global de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores designó a Rigoberta Menchú Tum como alta consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México, nombramiento realizado en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El canciller Roberto Velasco se reunió con la activista guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, quien asumirá una función consultiva dentro de la Cancillería para contribuir al diseño de una política integral orientada a la promoción y protección de derechos. La dependencia federal señaló que la incorporación de Menchú Tum busca fortalecer la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de colocar la igualdad sustantiva y la interculturalidad como ejes transversales de la agenda internacional de México.

Rigoberta Menchú Tum colaborará con la SRE en acciones enfocadas en los derechos de las mujeres, así como de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de acuerdo con la información difundida por la Cancillería. La nueva alta consejera articulará trabajos con distintas áreas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con dependencias competentes, con el objetivo de establecer planes y líneas de acción que lleven las propuestas de estas comunidades al ámbito multilateral.

La SRE precisó que esta labor se desarrollará en coordinación con proyectos estratégicos derivados de la política nacional en la materia, a partir de los lineamientos de la Secretaría de las Mujeres y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Menchú Tum, mujer indígena maya k’iche’, fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1992 y con el Premio Príncipe de Asturias en 1998; además, se desempeñó como embajadora de Buena Voluntad de la Unesco y participó en el proceso que derivó en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007.

La activista recibió en julio de 2025 su carta de naturalización mexicana de manos del entonces canciller Juan Ramón de la Fuente, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, como reconocimiento a su trayectoria en defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas. La designación coloca a Menchú Tum en una posición de asesoría para vincular la política exterior mexicana con agendas de igualdad, derechos colectivos e interculturalidad, en un momento en que la Cancillería busca ampliar la presencia de estos temas en foros internacionales.

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