Premio Nobel llega a la SRE para impulsar agenda indígena y de mujeres

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/ 24 abril 2026
    Premio Nobel llega a la SRE para impulsar agenda indígena y de mujeres
    El nombramiento busca fortalecer la agenda de interculturalidad e igualdad sustantiva en el ámbito internacional. ESPECIAL
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La activista guatemalteca asumirá una función consultiva en la política exterior mexicana

CDMX.- La activista y Premio Nobel colaborará en una estrategia internacional con enfoque de derechos humanos.La Cancillería busca fortalecer la igualdad sustantiva y la interculturalidad en la agenda global de México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores designó a Rigoberta Menchú Tum como alta consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México, nombramiento realizado en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

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El canciller Roberto Velasco se reunió con la activista guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, quien asumirá una función consultiva dentro de la Cancillería para contribuir al diseño de una política integral orientada a la promoción y protección de derechos.

La dependencia federal señaló que la incorporación de Menchú Tum busca fortalecer la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de colocar la igualdad sustantiva y la interculturalidad como ejes transversales de la agenda internacional de México.

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Rigoberta Menchú Tum colaborará con la SRE en acciones enfocadas en los derechos de las mujeres, así como de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de acuerdo con la información difundida por la Cancillería.

La nueva alta consejera articulará trabajos con distintas áreas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con dependencias competentes, con el objetivo de establecer planes y líneas de acción que lleven las propuestas de estas comunidades al ámbito multilateral.

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La SRE precisó que esta labor se desarrollará en coordinación con proyectos estratégicos derivados de la política nacional en la materia, a partir de los lineamientos de la Secretaría de las Mujeres y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Menchú Tum, mujer indígena maya k’iche’, fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1992 y con el Premio Príncipe de Asturias en 1998; además, se desempeñó como embajadora de Buena Voluntad de la Unesco y participó en el proceso que derivó en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007.

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La activista recibió en julio de 2025 su carta de naturalización mexicana de manos del entonces canciller Juan Ramón de la Fuente, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, como reconocimiento a su trayectoria en defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas.

La designación coloca a Menchú Tum en una posición de asesoría para vincular la política exterior mexicana con agendas de igualdad, derechos colectivos e interculturalidad, en un momento en que la Cancillería busca ampliar la presencia de estos temas en foros internacionales.

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