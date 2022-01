Influencer canadiense varado en Cancún, fingió estar contagiado de COVID-19 en 2020

“Atendiendo una solicitud del premier Legault (primer ministro quebequense, Francois Legault), evite las reuniones para detener la propagación de Covid para que no se vea como yo hace un mes” , escribió en su red social y una imagen donde se ve demacrado y con cubrebocas.

Después, presuntamente, sostuvo comunicación con alguien que le preguntó su estado de salud.

“Amigo, eso no es real. La agencia me pagó para que pusiera una foto falsa de mí estando enfermo. Nunca he tenido Covid”, habría respondido Sabourin.

Sabourin, con más de 80 mil seguidores en Instagram, es conocido por el programa “Occupation Double”. En su red social la más reciente imagen subida es de él con otros tres hombres en un lugar turístico mexicano.