Inhabilitan a juez por frenar órdenes contra Cabeza de Vaca; TDJ acusa actuación fuera de la legalidad

Noticias
/ 14 febrero 2026
    Inhabilitan a juez por frenar órdenes contra Cabeza de Vaca; TDJ acusa actuación fuera de la legalidad
    El Tribunal determinó una inhabilitación temporal por la forma en que se otorgaron protecciones vinculadas a procesos contra un exgobernador. ESPECIAL

Una resolución disciplinaria contra un juez federal reactivó la discusión sobre el alcance de los amparos en casos de alto perfil

CDMX.- El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) inhabilitó por un año al juez federal Juan Fernando Alvarado López, tras determinar faltas graves relacionadas con resoluciones de amparo que frenaron el cumplimiento de mandamientos judiciales contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

A través de su Comisión de Disciplina, el órgano señaló que el juzgador actuó fuera de la legalidad al conceder protección judicial al exmandatario panista para que no fuera detenido y para impedir la suspensión de sus derechos político-electorales, además de otros efectos en distintos juicios de amparo.

El caso se derivó de una investigación iniciada a partir de la queja presentada por el diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, según la determinación difundida por el propio Tribunal.

En su resolución, el TDJ sostuvo que la actuación del juez no fue un hecho aislado, sino un desempeño sistemático que evidenció errores inexcusables y un desacato a las normas que rigen la función jurisdiccional.

El Tribunal afirmó que esas decisiones tuvieron impacto en otros procedimientos y alcanzaron asuntos vinculados con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Como parte de la sanción, Juan Fernando Alvarado López, quien se desempeñaba como titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, quedó impedido para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público durante el periodo establecido.

Además, la determinación incluye restricciones para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, al acreditarse irregularidades graves en el ejercicio de la función jurisdiccional, de acuerdo con el TDJ.

