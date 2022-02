Insiste AMLO en que se retirará de la vida política tras concluir su mandato como presidente en 2024

“Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro”, aseguró el presidente López Obrador durante el segundo día de recorrido por las oficinas y salas históricas de Palacio Nacional, acompañado por reporteros y youtubers que asisten a sus conferencias matutinas.

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 2012 Andrés Manuel López Obrador pensó en nunca más ser candidato a ningún cargo de elección, pero decidió no hacerlo, mientras que en la actualidad asegura que “ya no puede más” y que cuando termine su sexenio se retirará de la vida pública.

Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro”.

“Y estuve a punto de decir: voy a seguir, pero no como dirigente, no vuelvo ser candidato a nada”.

“¿Guarda la carta?”, se le preguntó.

-”No, no creo, fue un borrador y dije van a hacer fiesta (sus adversarios) y todavía puedo hacer algo, no me siento insustituible, pero todavía puedo, y entonces ya no leí la carta en el Zócalo y decidir seguir adelante, y ya pues conocen la historia reciente, pero sí, ya no puedo más, ya cierro mi ciclo y me retiro”.

Con su “fuente”, el presidente López Obrador ?sin referirse a las críticas que ha realizado a los medios de comunicación y famosos periodistas?, dejó muy claro: “son mis hermanos y hermanas, aunque me critiquen y yo también”, dijo sonriente al despedirse antes de partir al Campo Marte donde conmemoró el Día de la Bandera.