217 días y contando, las normas de Trump retrasan la liberación de niños migrantes con sus familias

Robert F. Kennedy Jr., el secretario de Salud, dijo a los legisladores en el Congreso este mes: “Nadie obtiene un niño sin demostrar que son un miembro de la familia”.

La situación familiar de la joven de 17 años, y su hermano de 14 años que vino con ella desde República Dominicana, es complicada. Sus padres, que vivían separados, ya estaban en Estados Unidos. Sus hijos intentaban reunirse con ellos para dejar atrás una situación de vida problemática con una madrastra en su país de origen.

Después de 70 días en detención, la adolescente parecía preguntarse si alguna vez volvería con su madre o padre en Estados Unidos. Si aceptaba irse de Estados Unidos, preguntó al juez, ¿qué tan rápido sería enviada de regreso a su país de origen?

”Pronto”, dijo el juez, antes de agregar: “No se siente bien estar en ese refugio todo el tiempo”.

Los hermanos, a quienes The Associated Press acordó no identificar a petición de su madre y porque son menores de edad, no están solos. Miles de niños han hecho el viaje desde Guatemala, Haití, México y otros países, a menudo solos con la promesa de establecerse con un familiar ya radicado en Estados Unidos.