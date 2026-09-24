$!A medida que las computadoras toman el control de los autos, los expertos se preocupan por la seguridad

El software de los automóviles que realiza gran parte del trabajo de conducir se vuelve más capaz cada semana. Pero, por extraño que parezca, cuanto mejor se vuelve la tecnología para manejar, frenar y transitar, más riesgos pueden generarse, al menos en algunas ocasiones. Los expertos lo llaman “complacencia de la automatización”. En otras palabras, los conductores pueden sobreestimar lo que la tecnología es capaz de hacer y volverse tan dependientes de ella que dejan de prestar atención y no están preparados cuando algo sale mal.

Eso le pasó recientemente a Kyle Shanahan, el entrenador en jefe de los 49ers de San Francisco, quien ha utilizado las funciones de conducción autónoma de su Tesla durante años. Se le cayó el celular mientras conducía en Palo Alto, California, y se inclinó para recogerlo, pensando que la tecnología mantendría al auto en una trayectoria segura. Pero, al parecer, el sistema, que funciona con cámaras, no estaba activado, según explicó Shanahan a los periodistas en agosto. Su auto se desvió hacia el carril contrario, provocando un choque que le ocasionó fracturas y una conmoción cerebral. Una lección que aprendió Shanahan fue que conducir “es un trabajo en equipo”, les dijo a los periodistas. “No se trata simplemente de dejarle todo a una computadora”.

La mayoría de los fabricantes de autos están trabajando en sistemas que, bajo ciertas condiciones, dirigen y frenan el vehículo. Su objetivo final es vender vehículos totalmente autónomos que puedan actuar como choferes robóticos tan eficientes que los pasajeros puedan leer, trabajar o quedarse dormidos. Este mes, Tesla comenzó a ofrecer viajes por pago en un vehículo al que llama Cybercab, el cual no tiene volante ni pedales de freno. Tesla afirma que el Cybercab puede funcionar sin conductor. Sin embargo, todavía no es legal que los fabricantes de autos vendan este tipo de vehículos a particulares. La tecnología de conducción autónoma ha ganado el apoyo del gobierno de Trump, en parte porque las empresas chinas también están trabajando en vehículos autónomos. Funcionarios del gobierno han dicho que están elaborando nuevas normas para permitir que modelos como el Cybercab circulen en gran número por las calles.

Las funciones de conducción automatizada se han convertido en opciones muy solicitadas y en una importante fuente de ingresos para los fabricantes de autos. Tesla cobra 99 dólares al mes por su servicio de conducción autónoma, llamado Full Self-Driving (supervisado). La empresa informó que contaba con 1,5 millones de suscripciones activas en el segundo trimestre, frente a menos de 1 millón un año antes. Rivian, General Motors, Ford Motor, Hyundai y otras empresas están desarrollando su propia tecnología en lo que Ann Carlson, exreguladora federal de seguridad automotriz, denominó una “carrera armamentista”. Pero ninguno de estos sistemas disponibles está diseñado para que los autos conduzcan de manera completamente autónoma. A diferencia de los taxis sin conductor operados por Waymo y otras empresas, estos sistemas requieren que los conductores estén listos para intervenir si el software comete un error. En la mayoría de los casos, los conductores, y no las empresas automotrices, son responsables de los accidentes. Además, según los expertos, ningún estudio exhaustivo ha demostrado que los autos con funciones automatizadas sean más seguros que los vehículos convencionales.

“Existe una ironía”, dijo Carlson, quien ahora es profesora en la Facultad de Derecho de la UCLA. “Cuanto mejor se vuelve, en algunos aspectos se vuelve más peligroso, a menos que sea tan bueno que no cause problemas, lo cual no es cierto en este momento”. Guy Mangiamele, director de AMCI Testing, una empresa de investigación que evalúa la tecnología de los vehículos, dijo que Tesla había logrado un progreso “sorprendente” con su software, diseñado para guiar a los vehículos hasta su destino con poca o ninguna intervención humana. Aun así, “tal vez le tomen 500 millas o 1000 millas, pero en algún momento va a cometer un error”, agregó Mangiamele. “Si no estás 100 por ciento atento y listo para tomar el control, serás un peligro para ti mismo y para quienes te rodean”. A pesar de esas preocupaciones, muchas personas están adoptando la tecnología.

Carolyn McBride, de Oceanside, California, compró un Tesla Model Y el año pasado después de quedar impresionada por la tecnología de conducción autónoma de la empresa. Lo hizo, dijo, a pesar de su aversión hacia las opiniones de derecha del director ejecutivo de la empresa, Elon Musk. McBride, de 72 años, dijo que tiene dificultades para ver en la oscuridad y que su esposo padece la enfermedad de Parkinson. En una ocasión, el Tesla evitó que atropellara a un peatón, contó. “Es un cambio revolucionario para las personas de nuestra edad”, dijo McBride. El sistema le advierte rápidamente si deja de prestar atención, agregó.

Tesla describió recientemente su tecnología de conducción autónoma como “un ángel guardián para ti y para los demás en la carretera” en una publicación en X, la red social de Musk. La empresa compartió un testimonio de un hombre con parálisis cerebral quien dijo que el Full Self-Driving (supervisado) le permitía ir a donde quisiera, cuando quisiera. Los expertos dicen que afirmaciones como esa son peligrosas. “La automatización parcial requiere un conductor totalmente competente en todo momento”, dijo Alexandra Mueller, investigadora científica de alto nivel del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras, una organización de investigación creada por compañías de seguros. “La automatización parcial no está diseñada para compensar discapacidades”. Tesla no respondió a una solicitud de comentarios. Es posible que las personas que dependen de los sistemas de asistencia al conductor no comprendan que, por lo general, son responsables de los daños o lesiones incluso cuando el vehículo se conduce solo. Salvo en unos pocos casos, el sistema legal no ha sancionado a los fabricantes de automóviles si algo sale mal, señaló Matthew Wansley, profesor de la Facultad de Derecho Cardozo en Nueva York que estudia la conducción automatizada.

Otros fabricantes de autos, como Ford, GM y Rivian, ofrecen sistemas que son más cautelosos que los de Tesla. Dichos sistemas permiten a los conductores quitar las manos del volante en ciertas autopistas. Los autos usan cámaras para monitorear a los conductores y pueden emitir alertas o detenerse automáticamente si los conductores no están lo suficientemente atentos y receptivos. Pero no se sabe con certeza cómo afectan los sistemas de asistencia al conductor a la seguridad. Los informes y estadísticas de accidentes a menudo no contienen información sobre si dichos sistemas estaban activados. Incluso los datos que sí existen pueden ser engañosos. Esto se debe a que los autos con sistemas de asistencia al conductor tienden a ser más caros, lo que significa que sus propietarios suelen ser personas mayores y de alto poder adquisitivo, menos propensas a sufrir accidentes. Los sistemas que claramente previenen lesiones y muertes tienden a ayudar a los conductores, entre otras cosas, haciendo sonar alarmas o frenando automáticamente el vehículo, en lugar de tomar el control de los conductores, según dijeron los expertos en seguridad. Estos expertos consideran que los sistemas de conducción autónoma y la tecnología de Tesla son más una comodidad que una función de seguridad. “Aún no he visto análisis independientes que confirmen estas afirmaciones de beneficios significativos”, dijo Mueller.

Los ejecutivos de la industria automotriz no están de acuerdo y afirman que sus sistemas hacen que la conducción sea más segura al hacerla menos agotadora. “El mayor peligro es, en realidad, que los conductores se cansen”, dijo James Philbin, vicepresidente sénior de autonomía e inteligencia artificial en Rivian. “Estos sistemas pueden mejorar eso de manera drástica”. El sistema de Rivian permite a los conductores quitar las manos del volante en cualquier carretera con carriles claramente marcados. Para finales de año, la empresa planea desplegar una tecnología que permitirá a los autos conducir de manera autónoma de un punto a otro, de manera similar al sistema de Tesla. Los conductores aún deberán estar atentos.

“Con el tiempo, las expectativas de los consumidores respecto a lo que su vehículo puede hacer irán aumentando cada vez más”, dijo Philbin. “Y queremos que Rivian sea uno de los principales actores en este ámbito”. Otros fabricantes de autos cuentan con sistemas similares. El Blue Cruise de Ford y el Super Cruise de GM permiten a los conductores quitar las manos del volante en autopistas con carriles separados. El siguiente paso son los vehículos que se conducen solos durante todo el recorrido. “Básicamente, puedes entrar a la autopista, presionar un botón y el auto se encargará de todos los cambios de carril, todos los cruces, etc., de manera autónoma”, explicó Sammy Omari, director ejecutivo de sistemas avanzados de asistencia al conductor en Ford. En 2028, GM comenzará a equipar algunos vehículos con sistemas que permitan a los conductores apartar la vista de la carretera. “Nuestro objetivo es alcanzar la autonomía total”, dijo Rashed Haq, vicepresidente de vehículos autónomos de GM. Sin embargo, no está claro cuándo los consumidores podrán comprar vehículos tan capaces de conducir que la persona al volante pueda desentenderse por completo. Waymo ha demostrado que el transporte sin conductor es posible. Sin embargo, sus vehículos operan en zonas urbanas cuidadosamente mapeadas y son supervisados por técnicos.