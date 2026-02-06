A petición de Ucrania, Starlink bloquea el acceso a internet de las tropas rusas

Por: Paul Sonne and Maria Varenikova

Las tropas rusas que combaten en Ucrania han informado de la pérdida del servicio de internet por satélite Starlink, según los blogueros militares rusos partidarios de la guerra, después de que el magnate de SpaceX, Elon Musk, atendiera una petición ucraniana de restringir el acceso a su red, que los soldados rusos habían estado utilizando de forma ilícita.

El corte de Starlink, que los blogueros empezaron a señalar esta semana, es el último giro en una guerra de casi cuatro años que ha estado dominada por una implacable carrera por la supremacía tecnológica y que ha redefinido lo que significa librar un conflicto moderno.

Todavía no está claro hasta qué punto afectará el cambio a las fuerzas rusas. Sin embargo, los blogueros militares rusos que siguen de cerca a las fuerzas armadas del país ya informaban de frustración y problemas de comunicación en el frente, donde los soldados de Moscú habían utilizado durante años equipos Starlink introducidos de contrabando para acceder a internet.

“Es demasiado pronto para ver cuál será el impacto neto, pero a juzgar por las quejas de los rusos, ya está teniendo efecto”, dijo Michael Kofman, experto en el ejército ruso y miembro sénior de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional.

Un bloguero ruso que escribe de forma anónima bajo el nombre de Informante Militar en la aplicación de mensajería Telegram dijo que se habían interrumpido tanto las conexiones Starlink de los drones rusos como las comunicaciones de internet por satélite Starlink para los soldados en el frente. Aunque las fuerzas rusas solo han empezado a utilizar Starlink para algunos drones —el arma crucial de esta guerra—, los ucranianos temían que se convirtiera en una práctica habitual.

El bloguero advirtió que el cambio podría hacer retroceder a las fuerzas rusas “un par de años” a tecnologías obsoletas como internet por cable, wifi y comunicaciones por radio.

“La saga Starlink ha creado una grave brecha en las comunicaciones, que el enemigo puede intentar explotar”, publicó el jueves “Colonelcassad”, un canal dirigido por el bloguero ruso partidario de la guerra Boris Rozhin.

El canal señaló que no existían alternativas de internet sobre el terreno que funcionen igual de bien, y aunque había formas de que los soldados rusos eludieran el bloqueo de Starlink, “llevará algún tiempo”. Las unidades que dependen de Starlink también necesitarían tiempo para llevar internet de alta velocidad al frente por otros métodos.

Tras el aparente corte de Starlink, Musk escribió en X el 1 de febrero: “Parece que las medidas que tomamos para detener el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia han funcionado. Háganos saber si hay que hacer algo más”.

Durante años, mientras que los soldados ucranianos han tenido acceso oficial a Starlink, los rusos han eludido las restricciones a la exportación para introducir de contrabando en el país los dispositivos de internet por satélite de la empresa estadounidense y enviarlos al frente.

Pero en los últimos meses, Ucrania había observado que el uso de la red de internet por satélite por parte de Rusia había ido más allá de la simple conectividad de comunicaciones para los soldados en el frente. Rusia había empezado a equipar drones con Starlink, según los ucranianos, lo que los hacía mejores en la puntería y más resistentes a las interferencias.

En el centro de la competición tecnológica de la guerra se encuentra la búsqueda de drones y robots cada vez superiores, así como una carrera por conseguir enlaces de comunicaciones más impenetrables para controlarlos. La posibilidad de una embestida de drones rusos más potentes y equipados con tecnología Starlink causó alarma en Kiev, que ya está sometida a una brutal campaña rusa para interrumpir el suministro de calefacción y electricidad durante uno de los inviernos más fríos de los últimos años.

Preocupado por los acontecimientos, el nuevo ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, se puso en contacto con SpaceX el mes pasado. Como resultado, la empresa estadounidense bloqueó el acceso a Starlink en Ucrania, excepto para las terminales registradas y verificadas por el gobierno.

Ucrania ha mantenido una “lista blanca” de terminales Starlink permitidas, con lo cual esencialmente ha bloqueado los dispositivos rusos de contrabando utilizados por los soldados rusos en el frente. Pero la medida de Ucrania también bloqueó temporalmente a muchos usuarios civiles y militares del país que aún tenían que registrarse y, en algunos casos, estaban esperando la aprobación.

Fedorov celebró la medida de Starlink en una publicación en X el jueves, y señaló que el nuevo sistema funcionaba y que Ucrania seguía verificando y registrando terminales rápidamente. Agradeció al director de SpaceX y dijo que la medida estaba “dando resultados reales”.

“Trabajamos muy estrechamente con tu equipo en los próximos pasos importantes”, le respondió Fedorov a Musk en X este mes. “Gracias por estar con nosotros. Eres un verdadero campeón de la libertad y un verdadero amigo del pueblo ucraniano”.

Este acontecimiento supone una victoria inicial para Fedorov, un antiguo empresario tecnológico de 35 años, quien asumió el cargo de ministro de Defensa el mes pasado, después de ascender en las filas del gobierno ucraniano en tiempos de guerra gracias a su comprensión de la intersección entre tecnología y guerra.

La empresa matriz de Starlink, SpaceX, no respondió a una solicitud de comentarios el jueves.

Además de las nuevas medidas de verificación, las terminales de Starlink que operan en el territorio de Ucrania también están sujetas a un límite de velocidad de aproximadamente 75 kilómetros por hora, lo que significa que se interrumpiría la conectividad para el armamento de movimiento rápido.

Moscú ha lanzado recientes ataques contra Ucrania como forma de presión, según los analistas, mientras los negociadores de Rusia y Ucrania se reúnen en Abu Dabi para mantener conversaciones de paz orquestadas por Estados Unidos. Esas conversaciones dieron lugar al anuncio de un intercambio de prisioneros el jueves y a un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para reanudar los contactos militares de alto nivel.

Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en 2022, el ejército de Moscú ha tenido dificultades para poner en marcha un sistema seguro y fiable de comunicaciones en el campo de batalla, por lo que las unidades han dependido, en ocasiones, de Starlink para la coordinación en el frente. Rusia se está apresurando a poner en marcha su propia red de satélites equivalente, pero de momento esta sigue en fase de desarrollo.

Sin acceso a Starlink, “el enemigo no solo tiene un problema, sino una catástrofe”, escribió el jueves Serhiy Beskrestnov, asesor de Fedorov, en una publicación de Facebook. Dijo que el mando y el control de los soldados rusos se habían derrumbado y que las operaciones de asalto se habían detenido en muchas zonas.

En el lado ucraniano, dijo, hay problemas con quien no se ha registrado con la suficiente rapidez en Starlink, y señaló que el procesamiento estaba en curso. Tetiana Chornovol, comandante de una unidad de drones, escribió en una publicación de Facebook que dos equipos se habían quedado sin comunicación, y añadió: “Starlinks sigue sin funcionar, a pesar de que se han enviado todos los datos a la lista blanca”.

El enérgico grupo de blogueros militares proguerra de Rusia empezó a detallar el miércoles cómo la interrupción del servicio de Starlink estaba afectando a las unidades rusas, después de que Starlink les exigiera repentinamente que se registraran para tener acceso. Al principio, algunos blogueros dijeron que pensaban que la interrupción era temporal, pero pronto quedó claro que se trataba de un esfuerzo coordinado dirigido por Ucrania.

Ante el corte de Starlink, las unidades rusas han recurrido a las comunicaciones por radio tradicionales y a otros medios de coordinación. Y algunas ya habían instalado cables de fibra óptica para llevar internet terrestre a la línea del frente como respaldo, informaron los blogueros militares rusos.

La agencia espacial rusa, Roscosmos, ha detallado planes para lanzar su propia operación de internet por satélite en órbita terrestre baja como alternativa a Starlink. La producción de los satélites comenzará este año y el lanzamiento está previsto para el año próximo, según declaró el mes pasado el director general de Roscosmos, Dmitri V. Bakanov, a la agencia estatal de noticias Tass.

Aleksei A. Zhuravlev, primer vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja del Parlamento ruso, dijo que Rusia debe buscar alternativas a Starlink. Sugirió que Rusia no debe dormirse en los laureles debido a las conversaciones de paz.

“Es importante comprender que confiar en cualquier cosa occidental en la situación actual es demasiado presuntuoso”, declaró Zhuravlev al medio de noticias ruso Gazeta.ru. “Aunque actualmente mantengamos negociaciones activas con Estados Unidos, eso no impide que se conviertan en nuestro adversario, y las acciones de Musk lo demuestran claramente”.

