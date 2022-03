A un mes de la guerra 700 civiles muertos y 3.6 millones de refugiados, Ucrania resiste el embate ruso

En medio de las hostilidades militares Oxana Baulina, reportera rusa del medio opositor The Insider, falleció anoche en un bombardeo contra un centro comercial en el distrito kievita de Podolsk, mientras realizaba su trabajo, con ella son 7 los periodistas que se han convertidos en víctimas en esta guerra.

“Ahora en Mariúpol es muy peligroso. La gente allí no tiene nada, no tiene casa, no tiene agua, comida, electricidad, o internet. Nada”, explicó a Efe Alla, de 32 años de edad y, que hoy logró llegar en tren a la ciudad ucraniana de Leópolis, tras cinco días desde que pudo salir de su ciudad.

En este sentido, Leópolis se ha convertido en la retaguardia y refugio de miles de ucranianos.

