Administración Trump encabeza encuentro que promueve el nacionalismo cristiano como religión oficial en EU

El presidente Donald Trump y varios altos funcionarios de su administración se unirán este domingo en el National Mall de Washington a un elenco de clérigos cristianos mayoritariamente conservadores para un encuentro de oración anunciado como una “rededicación de nuestro país como Una Nación Bajo Dios”, con motivo de los 250 años del nacimiento de Estados Unidos. Pero algunos críticos califican el evento “Rededicate 250” como un intento de “secuestrar” la historia de Estados Unidos con una narrativa falsa de nacionalismo cristiano, una que, según afirman, fusiona las identidades estadounidense y cristiana y amenaza la separación constitucional entre Iglesia y Estado.

El programa, que durará todo el día, está siendo organizado por una organización sin fines de lucro llamada Freedom 250. Su sitio web lo describe como una alianza público-privada que “lidera la programación presidencial para el 250 aniversario de Estados Unidos”, que culmina con el aniversario de la Declaración de Independencia el 4 de julio. Demócratas en el Congreso han cuestionado la estructura y las finanzas de la organización, que consideran una maniobra controlada por Trump para eludir a una comisión separada creada por el Congreso hace una década para preparar los eventos del semiquincentenario. REPUBLICANOS PROMUEVEN ESTE EVENTO Los organizadores esperan que miles de personas asistan a Rededicate 250, que incluirá música de adoración, oraciones y discursos de jefes de gabinete y otros funcionarios republicanos, junto con líderes religiosos y otras personas. Trump y otros oradores se dirigirán al público por video, mientras que otros hablarán en persona. Entre los participantes programados figuran el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana. “Nuestros fundadores conocían dos verdades simples”, afirmó Hegseth en un video promocional del evento que incluye un montaje de secretarios del gabinete. “Nuestros derechos no provienen del gobierno, provienen de Dios. Y una nación solo es tan fuerte como su fe”, añadió Hegseth, cuyo uso de retórica cristiana para justificar la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y en otros ámbitos oficiales ha suscitado escrutinio. Otro video promocional de Rededicate 250 mezcla diversas imágenes cristianas y estadounidenses —escenas de una cruz colocada sobre una bandera estadounidense, un coro con túnicas, personas levantando las manos en adoración— junto con una breve escena de un hombre rezando mientras lleva una kipá judía. Se escuchan voces de predicadores destacados; uno proclama: “La fe en Dios es el valor que más moldeó a Estados Unidos”. “SECUESTRAN” EVENTO CONMEMORATIVO Los críticos sostienen que Rededicate 250 se perfila para promover el nacionalismo cristiano, cuyos adherentes suelen creer que Estados Unidos fue fundado como —y debería ser— una nación cristiana. “Lo que debería ser una celebración ampliamente unificadora ha sido secuestrada políticamente y envuelta en esta narrativa MAGA que intenta reescribir nuestra historia y promover la agenda del presidente”, manifestó el representante Jared Huffman, en referencia al movimiento “Make America Great Again” de Trump.

Huffman afirmó que el movimiento borra la diversidad de las poblaciones religiosas y no religiosas de Estados Unidos a lo largo de su historia y amenaza las protecciones constitucionales contra una religión establecida por el gobierno. El evento “haría que los fundadores se revolcaran en sus tumbas”, dijo Huffman, demócrata de California y copresidente del Caucus de Librepensamiento del Congreso, que enfatiza la separación entre Iglesia y Estado. Indicó que se trata de un movimiento que no habla por todos los cristianos, y mencionó los recientes roces de Trump con el papa León XIV. ENCUESTAS VARÍAN SOBRE LA RELIGIÓN EN EL ESTADO Aproximadamente 2 de cada 10 adultos en Estados Unidos y casi una cuarta parte de los republicanos dijeron que el gobierno federal debería declarar el cristianismo como la religión oficial, según una encuesta del Pew Research Center realizada en abril. Un 43% dijo que el gobierno no debería hacerlo, pero sí promover valores cristianos, mientras que un 38% afirmó que no debería hacer ninguna de las dos cosas. El informe indicó que el 13% de los adultos en Estados Unidos y el 18% de los republicanos dijeron que el gobierno debería dejar de hacer cumplir la separación entre Iglesia y Estado. Los historiadores coinciden en general en que las creencias religiosas de los fundadores variaban, que la Constitución no establece una religión oficial y que estuvo influida de manera significativa por pensadores de la Ilustración.

La Freedom From Religion Foundation, que aboga por una separación estricta entre Iglesia y Estado, espera realizar una manifestación en otro lugar de Washington el día del mitin. “Esto es el gobierno organizando un evento nacionalista cristiano”, afirmó Annie Laurie Gaylor, copresidenta de la fundación. “Aunque esté aceptando dinero privado para ello, igual lo está organizando. Es indignante”.

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