Aranceles han costado mil 200 dólares por hogar en EU: demócratas

Internacional
/ 11 diciembre 2025
    Aranceles han costado mil 200 dólares por hogar en EU: demócratas
    Trump argumenta que los impuestos a las importaciones protegerán a las industrias estadounidenses de la competencia extranjera desleal, traerán fábricas a EU y recaudarán dinero para el Tesoro. FOTO: AP.

Aseguran que en su segundo mandato, Trump ha revertido décadas de política estadounidense a favor del libre comercio

WASHINGTON.-Los amplios impuestos sobre las importaciones que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos han costado al hogar de este país en promedio casi mil 200 dólares.

Lo anterior, de acuerdo a cálculos de los demócratas en el Comité Económico Conjunto del Congreso, quienes señalan que esta situación se observó desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca este año.

TE PUEDE INTERESAR: Afirma Sheinbaum que aranceles a las importaciones no solo son para China, sino para los países sin tratados comerciales

Según cifras del Departamento del Tesoro sobre ingresos por aranceles y estimaciones de Goldman Sachs sobre quién absorbe los costos, el reporte de los demócratas encontró que la parte que han asumido los consumidores estadounidenses ascendió a casi 159 mil millones de dólares, o mil 198 dólares por hogar, desde febrero hasta noviembre.

“En un momento en que ambos partidos deberían estar trabajando juntos para reducir los costos, el impuesto del presidente a las familias estadounidenses simplemente está haciendo las cosas más caras”, afirmó la senadora Maggie Hassan de Nueva Hampshire, la principal demócrata en el comité económico.

En su segundo mandato Trump ha impuesto aranceles de dos dígitos a casi todos los países del mundo.

De acuerdo al Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale, el arancel promedio en Estados Unidos ha aumentado del 2.4% al comienzo del año al 16.8%, el más alto desde 1935.

Por su parte el portavoz de la Casa Blanca Kush Desai, aseguró que los aranceles del presidente Trump, han asegurado billones en inversiones para fabricar y contratar en Estados Unidos, “así como acuerdos comerciales históricos que finalmente nivelan el campo de juego para los trabajadores e industrias”.

Resalto que los demócratas pasaron décadas “quejándose de acuerdos comerciales desequilibrados que socavan a la clase trabajadora estadounidense, y ahora se quejan del único presidente que ha hecho algo al respecto”.

Los aranceles los pagan los importadores, que normalmente intentan trasladar los costos más altos a sus clientes.

Cabe resaltar que los demócratas tuvieron buenos resultados en las elecciones del mes pasado en Virginia, Nueva Jersey y otros lugares, en gran parte porque los votantes culpan a Trump y a los republicanos por el alto costo de vida, tal como culparon al predecesor de Trump, el demócrata Joe Biden, por lo mismo un año antes.

