Trump tiene otras opciones si la Corte Suprema anula sus impuestos a las importaciones globales

Los aranceles se han convertido en una piedra angular de la política exterior de Trump en su segundo mandato, con aranceles “recíprocos” de dos dígitos impuestos a la mayoría de los países, que ha justificado declarando los prolongados déficits comerciales de Estados Unidos como una emergencia nacional.

De hecho, en la audiencia del miércoles, el abogado Neal Katyal, que representa a las pequeñas empresas que demandan para que se anulen los aranceles, argumentó que Trump no necesitaba la autoridad ilimitada que ha reclamado para imponer aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA). Esto se debe a que el Congreso delegó el poder arancelario a la Casa Blanca en varias otras leyes, aunque limitó cuidadosamente las formas en que el presidente podría usar la autoridad.

“Es difícil ver un camino aquí donde los aranceles terminen. Estoy bastante convencida de que podría reconstruir el panorama arancelario que tiene ahora utilizando otras autoridades”, comentó Kathleen Claussen, profesora de derecho comercial de Georgetown.

La verdad, sin embargo, es que a Trump todavía le quedarán muchas opciones para seguir gravando las importaciones de manera agresiva, incluso si el tribunal falla en su contra. Puede reutilizar los poderes arancelarios que desplegó en su primer mandato y puede recurrir a otros, incluido uno que se remonta a la Gran Depresión.

Los jueces se mostraron escépticos durante los argumentos orales del miércoles sobre sus amplias afirmaciones de que tiene autoridad para imponer aranceles a su antojo.

WASHINGTON- El presidente Donald Trump ha advertido que Estados Unidos quedará “indefenso” y posiblemente “reducido a casi un estado del Tercer Mundo” si la Corte Suprema anula los aranceles que impuso este año a casi todos los países del mundo.

El arancel promedio de Estados Unidos ha pasado del 2.5%, cuando Trump regresó a la Casa Blanca en enero, al 17.9%, el más alto desde 1934, según cálculos del Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale.

El presidente actuó por su cuenta a pesar de que la Constitución de Estados Unidos otorga específicamente el poder de gravar, e imponer aranceles, al Congreso.

Aun así, Trump “tendrá otras herramientas que pueden causar dolor”, dijo Stratos Pahis de la Escuela de Derecho de Brooklyn. A continuación, un vistazo a algunas de sus opciones:

CONTRARRETAR PRÁCTICAS COMERCIALES DESLEALES

Estados Unidos tiene desde hace mucho un garrote útil para golpear a los países a los que acusa de participar en prácticas comerciales “injustificables”, “no razonables” o “discriminatorias”. Es la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Y Trump ha hecho un uso agresivo de ella, especialmente contra China. En su primer mandato, citó la Sección 301 para imponer amplios aranceles a las importaciones chinas en una disputa sobre las tácticas agresivas que Beijing estaba utilizando para desafiar el dominio tecnológico de Estados Unidos. Washington también ha empleado los poderes de la Sección 301 para contrarrestar lo que llama prácticas chinas desleales en la industria de la construcción naval.

“Ha habido aranceles de la Sección 301 en vigor contra China durante años”, apuntó Ryan Majerus, socio de King & Spalding y que fue funcionario comercial en el primer gobierno de Trump y el de Biden.

No hay límites en el tamaño de los aranceles de la Sección 301. Expiran después de cuatro años, pero pueden extenderse.

Pero el representante comercial del gobierno debe realizar una investigación y, por lo general, ofrecer una audiencia pública antes de imponer aranceles de la Sección 301.

John Veroneau, asesor general del representante comercial de Estados Unidos en el gobierno de George W. Bush, dijo que la Sección 301 es útil para enfrentar a China. Pero tiene inconvenientes cuando se trata de lidiar con los países más pequeños que Trump ha golpeado con aranceles recíprocos.

”Emprender docenas y docenas de investigaciones de la Sección 301 de todos esos países es un proceso laborioso”, señaló Veroneau.

APUNTAR A LOS DÉFICIT COMERCIALES

Al anular los aranceles recíprocos de Trump en mayo, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos dictaminó que el presidente no podía usar poderes de emergencia para combatir los déficits comerciales.

Eso se debe en parte a que el Congreso había otorgado específicamente a la Casa Blanca una autoridad limitada para abordar el problema en otra ley: la Sección 122, también de la Ley de Comercio de 1974. Eso permite al presidente imponer aranceles de hasta el 15% por hasta 150 días en respuesta a un comercio desequilibrado. El gobierno ni siquiera tiene que realizar una investigación de antemano.

Pero la autoridad de la Sección 122 nunca se ha utilizado para aplicar aranceles, y hay cierta incertidumbre sobre cómo funcionaría.

PROTEGER LA SEGURIDAD NACIONAL

En ambos mandatos, Trump ha hecho un uso agresivo de su poder, bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, para imponer aranceles a las importaciones que considera una amenaza para la seguridad nacional.

En 2018 impuso aranceles al acero y aluminio extranjeros, gravámenes que ha ampliado desde que regresó a la Casa Blanca. También impuso aranceles de la Sección 232 a automóviles, piezas de automóviles, cobre y madera.

En septiembre, el presidente incluso impuso aranceles de la Sección 232 a armarios de cocina, tocadores de baño y muebles tapizados.