Afirman espías estadounidenses que Irán no construye un arma nuclear; Trump rechaza esta aseveración

WASHINGTON- Durante una comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos en la que Gabbard testificó sobre el programa nuclear de Irán a principios de este año, no dejó lugar para las dudas cuando aseveró que ese país no estaba construyendo un arma nuclear y añadió que su líder supremo no había dado su autorización para un programa inactivo no obstante a que había enriquecido uranio en niveles más altos.

Tras estas afirmaciones, el presidente rechazó la evaluación llevada acabo por las agencias de espionaje estadounidenses durante su regreso a Washington, tras decidir abandonar la cumbre del G7 para centrarse en el conflicto militar entre Israel e Irán.

“No me importa lo que ella dijo”, expresó Trump a los periodistas. En su opinión, Irán estaba “muy cerca” de lograr tener una bomba nuclear.

“La seca reprimenda de Trump a su principal funcionaria de inteligencia desató una polémica entre los partidarios del MAGA en los medios de comunicación de derecha, divididos desde hace tiempo sobre el tema de Irán. También planteó serias dudas sobre la posición de Gabbard en la administración”, explican Katie Bo Lillis y Kristen Holmes en su artículo “Trump’s intel chief Tulsi Gabbard is ‘off-message’ and out of favor, sources tell CNN“

En este sentido, la declaración de Trump se alinea con Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, quien precisa que un Irán con armas nucleares es una amenaza inminente, en vez hacer caso a su asesora principal de inteligencia.

En respuesta a este diferendo, Gabbard culpando a los medios de comunicación por tergiversar su testimonio y aseverando que “el presidente Trump estaba diciendo lo mismo que yo dije”.

“Estamos en la misma página”, afirmó la directora de Inteligencia Nacional a CNN.

AUDIENCIA EN EL CONGRESO

En su audiencia ocurrida en marzo ante los legisladores, Gabbard detalló que la comunidad de inteligencia “sigue evaluando que Irán no está construyendo un arma nuclear y el líder supremo Jamenei no ha autorizado el programa de armas nucleares que suspendió en 2003”.