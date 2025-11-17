Arrecia miedo en Carolina del Norte con ‘cacería’ de migrantes por parte de Trump

CHARLOTTE, EU.- El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, acusó a la administración Trump de sembrar temor en la población tras el despliegue de operativos migratorios en Charlotte, donde residentes han reportado la presencia de agentes encapuchados, fuertemente armados y en vehículos sin identificación.

Según Stein, las redadas, que se intensificaron en los últimos días, no están generando mayor seguridad sino “fomentando el miedo” en una ciudad de casi 950 mil habitantes.

“Hemos visto agentes con vestimenta paramilitar apuntando a ciudadanos estadounidenses basándose en el color de su piel, perfilando racialmente y recogiendo a personas al azar en estacionamientos y aceras”, denunció el gobernador. “Esto no nos está haciendo más seguros. Está dividiendo a nuestra comunidad”.

La ofensiva federal convierte a Charlotte en el más reciente blanco de una estrategia que la administración Trump justifica como un esfuerzo para combatir el crimen, pese a que los indicadores delictivos muestran una tendencia a la baja y los líderes locales se han manifestado en contra.