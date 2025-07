Así reaccionan organizaciones ambientales tras fallo de la CIJ sobre el cambio climático

” Lo que está en juego no podría ser más grave: La supervivencia de mi pueblo y de muchos otros ”, aseveró Arnold Kiel Loughman, quien es el fiscal general de Vanuatu, a la corte en las audiencias en que se llevaron acabo en diciembre del año pasado.

Si bien esta opinión, de más de 500 páginas, no es vinculante para los países, se considera un como posible punto de partida en en cuanto a cambiar de rumbo en cuanto al derecho internacional sobre el clima.

En lo que es considerado un caso histórico, la Corte Internacional de Justicia ( CIJ ), emitió una opinión consultiva en relación con las obligaciones que tienen las naciones para abordar el cambio climático y las consecuencias a las que se podrían enfrentar si deciden no hacerlo, señalando que el cambio climático es una amenaza “urgente y existencial” para la humanidad.

LA HAYA- El máximo tribunal de las Naciones Unidas informó que si los países no llevan acabo medidas dirigidas a proteger el planeta del cambio climático, podrían estar violando el derecho internacional.

“Los acuerdos que se están haciendo a nivel internacional entre los estados no se están moviendo lo suficientemente rápido”, precisó a la Agencia de Noticias The Associated Press Ralph Regenvanu, quien es el ministro de cambio climático de Vanuatu.