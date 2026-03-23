Avión de la Fuerza Aérea de Colombia se accidenta al despegar; transportaba 125 soldados

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), en el cual transportaba a decenas soldados se accidentó este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, al sur de Colombia, informo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez. “Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública”, manifestó el ministro de defensa en su cuenta de X.

Sánchez Suárez agregó que unidades militares ya se encuentran en el lugar del accidente, así como que se han activado los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente para esclarecer las causas del siniestro del avión militar Hércules C-130 a sur de país. “Aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”, agregó el ministro, aunque medios de comunicación de Colombia reportan que la aeronave llevaba alrededor de 110 soldados a bordo.

La Fuerza Aérea de Colombia confirmó que 125 soldados viajaban a bordo el avión Hércules accidentado en la zona de Puerto Leguízamo, a través de un video comunicado, el general Carlos Fernando Silva indicó que en la aeronave iban 114 pasajeros y 11 miembros de la tripulación. Además, contabilizan 48 heridos, que ya han sido rescatados. El general indica que se realizan una investigación para determinar las causas, ya que se desconoce el motivo de la caída del avión a tierra.

GRAN COLUMNA DE HUMO En videos difundidos en redes sociales se observa una gran columna de humo en la zona del accidente y restos de la aeronave esparcidos, mientras militares y habitantes del sector se acercan al lugar para ayudar en las labores de rescate. La Defensa Civil informó por su parte que voluntarios de esa organización en el Putumayo, “en articulación con otros organismos de socorro, se desplazan y brindan apoyo ante la emergencia”, y divulgó un video de restos del avión en llamas.

“Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial”, agregó el ministro de Defensa. Mientras tanto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó lo sucedido y manifestó que “espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”, en su cuenta de X.

El gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina, afirmó para Caracol Televisión que algunos soldados fueron rescatados, aunque heridos, de entre los restos del aparato, “se informa que hay más de cien pasajeros, en su mayoría militares”, puntualizó.

EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN Los aviones Hércules C-130 de Fuerzas Armadas son uno de los modelos más usados en el mundo por fuerzas aéreas para el transporte de soldados y material militar, y tiene capacidad para unos 100 pasajeros con sus armas y munición. La flota del avión de la FAC se ha visto envuelta en un proceso de transición y mantenimiento intensivo. Hace un par de años, en mayo de 2024, las fuerzas armadas retiró del servicio al C-130B con matrícula FAC001, la primera aeronave en su tipo tras más de 50 años de operación, esto como parte de los esfuerzos por modernizar su línea de vuelo y depender de fuselajes más recientes, como los módelos ‘H’. (Con información de EFE)

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