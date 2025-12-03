Cae potencia y pureza de fentanilo por presión a los cárteles mexicanos: DEA

Internacional
/ 3 diciembre 2025
    Cae potencia y pureza de fentanilo por presión a los cárteles mexicanos: DEA
    La DEA atribuye a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación la mayor parte de fentanilo presente en EU. FOTO: AP

Muestras indican que, de un 76% en 2023, el porcentaje de pastillas con una dosis letal de fentanilo pasó a 29% en 2025

La DEA (Administración para el Control de Drogas) afirmó que la presión sobre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha provocado un golpe significativo a la potencia y pureza del fentanilo que se trafica a Estados Unidos.

Según muestras que se levantaron en Estados Unidos, el porcentaje de pastillas con una dosis letal de fentanilo pasó de 76 por ciento en el año fiscal 2023 a 29 por ciento en el 2025.

“Mediante la intensificación de las operaciones policiales y el incremento en la inteligencia, la DEA está ejerciendo presión sin precedentes sobre la cadena global de suministro del fentanilo obligando a narco-terroristas, como el Cártel de Sinaloa y el CJNG a modificar sus prácticas comerciales”, dijo la DEA.

La DEA agregó que la pureza en las muestras de polvo de fentanilo en las calles estadounidenses tuvo una disminución, tras pasar de 19.5 por ciento en 2023 a 10.3 por ciento en 2025, lo que también se atribuye a la presión ejercida a los cárteles.

Según la agencia estadounidense, a Sinaloa y al CJNG se les atribuye el tráfico de la mayor parte del fentanilo presente en Estados Unidos. La DEA sostiene que ambas organizaciones usan precursores de Asia, principalmente de China, para fabricar el producto final en México.

En febrero, la Administración Trump las designó como organizaciones terroristas extranjeras debido, entre otras cosas, al efecto letal de las drogas que trafican hacia Estados Unidos.

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

