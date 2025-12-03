Ubican en México a integrante del Tren de Aragua sancionada por Estados Unidos

Autoridades ubicaron en territorio mexicano a una persona señalada por Estados Unidos como operadores de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, designada por el gobierno estadounidense como Terrorista Global Especialmente Designada, Organización Terrorista Extranjera y Organización Criminal Transnacional.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó en un comunicado que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 11 objetivos (siete personas físicas y cuatro morales) por brindar apoyo material, financiero o tecnológico a la organización criminal de origen venezolano denominada Tren de Aragua.

“Derivado de estas designaciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), llevó a cabo acciones de coordinación nacional e internacional que incluyen la localización en México de una de las personas señaladas, su incorporación al Listado de Personas Bloqueadas, la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, la emisión de alertas al sistema financiero y el trabajo conjunto con OFAC para corroborar empresas ‘fantasma’ con actividad en el País”, indicó la dependencia.

Se detalló que entre las personas señaladas está la actriz y DJ venezolana Jimena Araya que recientemente estuvo en México, donde también registró actividad financiera.

Conocida como Rosita, se le vincula por tener una relación sentimental con Héctor Rusthenford Guerrero, alias Niño Guerrero, líder de la banda criminal Tren de Aragua.

“Fuentes abiertas señalan que mantendría relación cercana con un líder del grupo criminal, lo que en años anteriores habría derivado en apoyos logísticos a dicha estructura”, indicó Hacienda.

Junto con la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda lleva a cabo labores para establecer su ubicación en territorio nacional para, en su caso, incorporarla al Listado de Personas Bloqueadas y presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y alertar a sector financiero sobre ello y los otros objetivos identificados.

El Tren de Aragua, sostienen autoridades, tiene actividades asociadas al contrabando, tráfico de personas, extorsión y tráfico de drogas, además de ser usado como brazo criminal en esquemas de “narcoterrorismo” para la intimidación y agresión de ciudadanos en Venezuela.

Se ha documentado su presencia en Perú, México, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Colombia.