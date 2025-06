California pide a una corte que limite las acciones militares en Los Ángeles

LOS ÁNGELES.- Con el fin de impedir que la administración de Donald Trump use a la Guardia Nacional y a los marines para asistir en redadas de inmigración en Los Ángeles, el gobernador de California Gavin Newsom presentó una solicitud de emergencia en un tribunal federal.

Lo anterior se da tras cuatro días de protestas impulsadas por la indignación por el aumento de las detenciones de inmigrantes y el uso de las fuerzas policiales para llevar a cabo estos aseguramientos.

TE PUEDE INTERESAR: Toyota y Daimler acuerdan se fusionarán bajo una nueva sociedad

La solicitud del gobernador indicó que era en respuesta a un cambio en las órdenes para la Guardia.

La presentación incluye una declaración de Paul Eck, asesor general adjunto del Departamento Militar de California.

Eck dijo que el departamento ha sido informado de que el Pentágono planea ordenarle a la Guardia Nacional de California a que dé apoyo para operaciones de inmigración.

Ese apoyo incluiría mantener perímetros seguros alrededor de las áreas donde se están llevando a cabo redadas y asegurar las calles para los agentes de inmigración.

Cabe destacar que los agentes de la Guardia fueron desplegados originalmente para proteger edificios federales.

No obstante, no estaba claro si el cambio en la misión había comenzado. Además la oficina de Newsom no dijo cómo fue notificado el estado sobre el cambio mientras que los marines aún no han respondido a las protestas