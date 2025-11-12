Cámara de Representantes avala el proyecto del Senado: termina el cierre gubernamental en EU
Tras 41 días de cierre federal en los Estados Unidos, 8 demócratas se alían con los republicanos para reanudar las actividades de Gobierno
El 12 de noviembre, después que el cierre gubernamental de los Estados Unidos comience su conclusión, la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa del Senado sobre una extensión presupuestaria.
Dicha iniciativa permitirá que la administración federal de los Estados Unidos, incluyendo principal a los trabajadores gubernamentales, reciban su pago.
Las actividades en el Senado regresaron el 11 de noviembre, cuando 8 demócratas se aliaron en las votaciones con el sector republicano, con la intención de reanudar las actividades, momentáneamente, en el Gobierno de los Estados Unidos. Tras las votaciones en el Senado, la iniciativa pasó a la Cámara de Representantes.
En las votaciones, se ratificaron 222 votos a favor y 209 en contra. El siguiente movimiento en la gobernación federal será que el presidente, Donald Trump, firme la moción para que los trabajadores federales puedan reactivar sus labores en las instituciones y dependencias correspondientes.