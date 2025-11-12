Cámara de Representantes avala el proyecto del Senado: termina el cierre gubernamental en EU

Internacional
/ 12 noviembre 2025
    Cámara de Representantes avala el proyecto del Senado: termina el cierre gubernamental en EU
    Cámara de Representantes avala el proyecto del Senado: termina el cierre gubernamental en EU FOTO: VANGUARDIA

Tras 41 días de cierre federal en los Estados Unidos, 8 demócratas se alían con los republicanos para reanudar las actividades de Gobierno

El 12 de noviembre, después que el cierre gubernamental de los Estados Unidos comience su conclusión, la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa del Senado sobre una extensión presupuestaria.

Dicha iniciativa permitirá que la administración federal de los Estados Unidos, incluyendo principal a los trabajadores gubernamentales, reciban su pago.

Las actividades en el Senado regresaron el 11 de noviembre, cuando 8 demócratas se aliaron en las votaciones con el sector republicano, con la intención de reanudar las actividades, momentáneamente, en el Gobierno de los Estados Unidos. Tras las votaciones en el Senado, la iniciativa pasó a la Cámara de Representantes.

En las votaciones, se ratificaron 222 votos a favor y 209 en contra. El siguiente movimiento en la gobernación federal será que el presidente, Donald Trump, firme la moción para que los trabajadores federales puedan reactivar sus labores en las instituciones y dependencias correspondientes.

Temas


Cierre De Gobierno
política

Localizaciones


Estados Unidos
Washington D.C.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

