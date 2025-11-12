Demócratas de la cámara baja presentarán iniciativa para extender Obamacare

Internacional
/ 12 noviembre 2025
    Demócratas de la cámara baja presentarán iniciativa para extender Obamacare
    La medida no tiene visos de prosperar porque los republicanos, que controlan ambas cámaras del congreso, se han negado de momento a extender la cobertura sanitaria sin conversaciones previas. FOTO: ESPECIAL.

Lo anterior se da después de no conseguir incluirla en el proyecto para abrir el Gobierno

WASHINGTON.- Los legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentarán este miércoles una iniciativa para extender tres años la cobertura sanitaria Obamacare, que expira a finales de este año.

“Hoy, los demócratas de la Cámara de Representantes presentaremos una ley para prorrogar durante tres años los créditos fiscales de la Ley de Asistencia Asequible (conocida como Obamacare), con el fin de garantizar que decenas de millones de estadounidenses no sufran un aumento drástico de las primas, los copagos y las franquicias”, aseguró el líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevas revelaciones indican que Epstein señaló que Trump le pidió detener el reclutamiento de mujeres

Jeffries compareció a las puertas del Capitolio horas antes de que la cámara baja vote la propuesta aprobada en el Senado para poner fin al cierre del Gobierno más largo de la historia tras un acuerdo entre los republicanos y ocho senadores demócratas.

“Independientemente de lo que ocurra más tarde en la Cámara, hoy nuestra promesa sigue siendo la misma. Los demócratas de la Cámara de Representantes seguiremos luchando para que su vida sea más asequible”, afirmó el líder.

El legislador aseguró que esta lucha “no ha terminado, solo acaba de empezar” y acusó a los miembros del Partido Republicano de actuar como “una filial propiedad al 100 % del corrupto cártel de Trump”.

La extensión de la cobertura sanitaria ha sido el principal escollo de las negociaciones en el Senado durante los 43 días que se extiende el cierre de Gobierno. Si los subsidios no se renuevan antes de final de año, los beneficiarios podrían pagar hasta el doble de lo que pagan actualmente.

Los demócratas se negaban a aprobar una prórroga provisional de los fondos del Gobierno que no incluyese una extensión de la cobertura, mientras que los republicanos les acusaron de querer dar asistencia sanitaria a inmigrantes en situación de irregularidad y les emplazaron a abrir el Gobierno y luego negociar.

Sin embargo, un grupo de senadores demócratas que rompió la disciplina de voto del partido el lunes dio a los republicanos la oportunidad de esquivar el tema de la cobertura para reabrir el Gobierno.

Una de las claves del pacto para reabrir la Administación es la promesa republicana de llevar a cabo una votación sobre Obamacare a mitad de diciembre.

Esta tarde, la Cámara someterá a votación la propuesta aprobada en el Senado que se espera sea aprobada pese a la estrecha mayoría republicana.

Jeffries aseguró que los demócratas se opondrán porque no resuelve “la crisis sanitaria” que atraviesa el país.

Temas


Cierre De Gobierno
Salud
Economía

Localizaciones


Estados Unidos

true

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

COMENTARIOS

Selección de los editores
NVIDIA invertirá mil mdd de dólares en el primer Green Data Center de inteligencia artificial en México, ubicado en Nuevo León, según lo señaló Samuel García

Samuel García confirma llegada de NVIDIA a NL; invertirán 1 billón de dólares en Green Data Center
En el área de pediatría del Hospital Universitario, los dos bebés reportados en el oficio interno recibieron atención médica oportuna y lograron recuperarse satisfactoriamente, según confirmó la dirección del hospital.

‘Se mezclaron hechos’; Hospital Universitario de Saltillo niega muerte de bebé por falta de equipo
Una tormenta geomagnética provocó un espectáculo de luces en el cielo del norte de México; las auroras boreales pudieron observarse desde Coahuila, Nuevo León y otros estados, sin representar riesgo para la población, según la UNAM.

Captan auroras boreales en el cielo de Coahuila y otros estados del norte de México
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar: ¿qué letras reciben el pago de 6 mil 200 pesos del 12 al 27 de noviembre?
Autoridades investigan el asesinato de Noelia Daylen, niña de 4 años hallada sin vida en Oaxaca.

Noelia Daylen, es encontrada sin vida; la niña de 4 años fue asesinada en Juchitán, Oaxaca
A pesar de la situación, ambos hermanos, Omar y Julio César Jr., tienen previsto participar en una pelea de exhibición el 24 de enero de 2026 en San Luis Potosí

Julio César Chávez interna a su hijo Omar en su clínica de rehabilitación de Tijuana
Ubica los módulos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para el registro del Programa Vivienda para el Bienestar, de la Conavi.

Vivienda para el Bienestar lanzó nueva convocatoria: Ubica AQUÍ los módulos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
Aventura. Llevará a los icónicos personajes al espacio en una aventura galáctica encabezada por Mario, Peach, Rosalina y Koopa Jr..

¡Con nuevos personajes! Estrena Nintendo el primer avance de ‘Super Mario Bros 2’