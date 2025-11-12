Demócratas de la cámara baja presentarán iniciativa para extender Obamacare

WASHINGTON.- Los legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentarán este miércoles una iniciativa para extender tres años la cobertura sanitaria Obamacare, que expira a finales de este año.

“Hoy, los demócratas de la Cámara de Representantes presentaremos una ley para prorrogar durante tres años los créditos fiscales de la Ley de Asistencia Asequible (conocida como Obamacare), con el fin de garantizar que decenas de millones de estadounidenses no sufran un aumento drástico de las primas, los copagos y las franquicias”, aseguró el líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevas revelaciones indican que Epstein señaló que Trump le pidió detener el reclutamiento de mujeres

Jeffries compareció a las puertas del Capitolio horas antes de que la cámara baja vote la propuesta aprobada en el Senado para poner fin al cierre del Gobierno más largo de la historia tras un acuerdo entre los republicanos y ocho senadores demócratas.

“Independientemente de lo que ocurra más tarde en la Cámara, hoy nuestra promesa sigue siendo la misma. Los demócratas de la Cámara de Representantes seguiremos luchando para que su vida sea más asequible”, afirmó el líder.

El legislador aseguró que esta lucha “no ha terminado, solo acaba de empezar” y acusó a los miembros del Partido Republicano de actuar como “una filial propiedad al 100 % del corrupto cártel de Trump”.

La extensión de la cobertura sanitaria ha sido el principal escollo de las negociaciones en el Senado durante los 43 días que se extiende el cierre de Gobierno. Si los subsidios no se renuevan antes de final de año, los beneficiarios podrían pagar hasta el doble de lo que pagan actualmente.

Los demócratas se negaban a aprobar una prórroga provisional de los fondos del Gobierno que no incluyese una extensión de la cobertura, mientras que los republicanos les acusaron de querer dar asistencia sanitaria a inmigrantes en situación de irregularidad y les emplazaron a abrir el Gobierno y luego negociar.

Sin embargo, un grupo de senadores demócratas que rompió la disciplina de voto del partido el lunes dio a los republicanos la oportunidad de esquivar el tema de la cobertura para reabrir el Gobierno.

Una de las claves del pacto para reabrir la Administación es la promesa republicana de llevar a cabo una votación sobre Obamacare a mitad de diciembre.

Esta tarde, la Cámara someterá a votación la propuesta aprobada en el Senado que se espera sea aprobada pese a la estrecha mayoría republicana.

Jeffries aseguró que los demócratas se opondrán porque no resuelve “la crisis sanitaria” que atraviesa el país.