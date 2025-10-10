Canadá negocia con Estados Unidos acuerdos independientes al T-MEC

TORONTO.- Canadá está negociando con Estados Unidos acuerdos sectoriales bilaterales y proyectos conjuntos como en el sector energético, que serán independientes de la revisión en 2026 del T-MEC, afirmó el primer ministro canadiense, Mark Carney.

De acuerdo a lo que informó se trata de acuerdos específicos sectoriales que se mantendrían con un T-MEC revisado.

El líder canadiense indicó que EU ha decidido que sectores como el acero, aluminio, automóvil, productos madereros y farmacéuticos son “estratégicos” y están tomando medidas comerciales contra el resto del mundo para protegerlos.

Añadió que ha tenido varias conversaciones con el líder estadounidense para encontrar una oportunidad para cooperar y para la competición entre Canadá y Estados Unidos.

“Estamos estudiando oportunidades donde la integración de nuestras dos economías sería más beneficiosas para los dos países, como en el sector de la energía donde hay una serie de posibles proyectos, incluido (el oleoducto) Keystone XL”, añadió.

Por otro lado, el presidente estadounidense dejó la puerta abierta a sustituir el T-MEC norteamericano con acuerdos bilaterales con Canadá y México cuando el tratado se revise en 2026.

“Podríamos renegociarlo y eso sería bueno, o podríamos hacer acuerdos diferentes. Si queremos, podemos hacer acuerdos diferentes. Podemos llegar a acuerdos que son mejores para los países individuales”, señaló.