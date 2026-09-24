Cancillería de Colombia confirma ruptura de relaciones diplomáticas con Irán

Colombia tomó la decisión de romper sus relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán. La medida fue informada oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su cuenta oficial de X y se aplica desde el 19 de septiembre de 2026.

La seguridad nacional y la protección del país son las razones principales de esta decisión. El Gobierno colombiano señaló que existen presuntos vínculos de Irán con grupos terroristas internacionales y redes de crimen transnacional que amenazan la tranquilidad de la nación.

Las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno iraní también influyeron en la determinación. Además, Colombia rechazó las acciones de Irán en el Medio Oriente, la interrupción del tránsito en el estrecho de Ormuz y sus trabas al control de las autoridades internacionales sobre su programa nuclear.

CONSULARES SEGUIRÁN FUNCIONANDO Los servicios consulares seguirán funcionando con normalidad para los ciudadanos colombianos e iraníes. La Cancillería aclaró que romper nexos diplomáticos no significa suspender la atención consular, la cual se mantendrá bajo los acuerdos internacionales vigentes. La protección de los nacionales en el exterior se mantiene como una prioridad. Por esta razón, los trámites y asistencias continuarán prestándose sin alteraciones.

UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LA POLITÍCA EXTERIOR Esta decisión marca un cambio histórico en las relaciones internacionales del país. Colombia e Irán mantenían nexos diplomáticos continuos desde el año 1975, los cuales quedan suspendidos tras más de cinco décadas. El Gobierno nacional reiteró su compromiso con la soberanía y la paz internacional. Asimismo, el país reafirmó su postura de rechazar cualquier tipo de injerencia extranjera o amenaza a la seguridad del hemisferio.

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