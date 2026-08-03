Capital One dice que cerró cuentas bancarias de Trump por posible lavado de dinero

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    Capital One dice que cerró cuentas bancarias de Trump por posible lavado de dinero
    Trump tenía más de 300 cuentas bancarias en Capital One antes de que fueran cerradas. Las cuentas eran para una variedad de negocios con su marca, desde un campo de golf hasta una bodega. AP.

El equipo legal del presidente Trump rechazó esa afirmación el lunes, pero no abordó las conclusiones internas del banco

NUEVA YORK.-Capital One cerró las cuentas bancarias del presidente Donald Trump en 2021 después de que el banco detectó actividad financiera con características de lavado de dinero, reveló la entidad en un escrito judicial presentado el fin de semana.

El escrito judicial está vinculado a una demanda presentada contra Capital One por una de las sociedades holding financieras de Trump poco después de que juramentó al cargo por segunda vez. Trump alega que Capital One cerró ilegalmente sus cuentas por motivos políticos, tras los ataques del 6 de enero a la sede del Congreso.

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Capital One quiere que se desestime la demanda.

“El cierre fue el resultado de meses de análisis y de una revisión cuidadosa por parte del equipo AML de Capital One, de conformidad con las políticas del banco y las directrices regulatorias”, indicó el banco en el escrito judicial. El término “AML” es una abreviatura de “antilavado de dinero”.

Trump ha demandado a Capital One, así como a JPMorgan Chase, por supuestamente haberle cerrado el acceso a servicios bancarios después de que dejó el cargo en 2021. El “debanking” ocurre cuando los bancos cierran cuentas de clientes porque consideran que representan riesgos financieros, legales o reputacionales para las entidades.

Ambos bancos niegan haber roto sus relaciones con el presidente, sus hijos y otros negocios relacionados por razones políticas. La demanda contra JPMorgan Chase busca una indemnización de 5.000 millones de dólares. JPMorgan ha afirmado que no cierra cuentas por motivos políticos, pero sí cierra cuentas “con o sin causa” y también aquellas que generan “riesgo legal o regulatorio”.

En julio, después de que la demanda original permaneció inactiva durante meses, los abogados del presidente presentaron una demanda enmendada en la que alegaron que el banco le cerró el acceso a servicios bancarios por motivos políticos. El banco sostiene que las nuevas acusaciones carecen de fundamento y afirma que la denuncia se apoya en “nuevas teorías basadas en citas seleccionadas de manera interesada”.

“Capital One, junto con otros grandes bancos, le cerró el acceso a servicios bancarios al presidente Trump, a su familia y a sus empresas por razones descaradamente políticas”, declaró un portavoz del equipo legal de Trump. “La contundente demanda del presidente Trump hace que Capital One rinda cuentas por su conducta vergonzosa, y esperamos llevar este asunto hasta una conclusión justa y adecuada”.

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