Vuelve Trump a invitar a Zelensky a conversar en Washington, tras estar motivado por fin de guerra en Gaza

Donald Trump ha invitado nuevamente a Volodymyr Zelensky a Washington para conversaciones esta semana, recién salido del éxtasis por el fin de la guerra en Gaza.

La embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olha Stefanishyna, confirmó que Zelensky recibió una “invitación oficial para que el presidente de Ucrania vaya a Estados Unidos para una reunión”, dijo la embajada.

Aunque la embajada no reveló el día de la reunión ni cuándo se dio la invitación, varios medios de comunicación informaron que ocurriría el viernes.

Esto ocurre después de que Zelensky y Trump mantuvieran llamadas consecutivas el sábado y el domingo, dijo el presidente ucraniano en una publicación en X el lunes.

“Ayer acordamos una serie de temas para debatir hoy, y abarcamos todos los aspectos de la situación: la defensa de la vida en nuestro país, el fortalecimiento de nuestras capacidades en defensa aérea, resiliencia y capacidades de largo alcance”, declaró Zelenski sobre las conversaciones. “También abordamos muchos detalles relacionados con el sector energético”.

Zelensky, en una entrevista con Fox News el domingo, también imploró a Estados Unidos que envíe a su nación misiles Tomahawk de largo alcance que puedan alcanzar objetivos militares en el interior de Rusia.

El presidente de Ucrania también dijo en “ The Sunday Briefing ” que el acuerdo de paz entre Israel y Hamás le ha dado “esperanza” a su país, después de que Trump le dijera “realmente que [la] guerra de Ucrania es más difícil [de terminar], que es una guerra más grande”.

“Creo que necesitamos dos cosas para ejercer verdadera presión sobre Putin”, añadió Zelensky, refiriéndose al presidente ruso, Vladímir Putin. “Le dije que necesitamos una verdadera defensa aérea. Y el segundo punto es contar con armas largas y capacidad de largo alcance”.

Ucrania ha estado atacando el sector energético ruso, que según los expertos es la principal fuente de financiación de Moscú para su guerra contra Kiev. Los ataques han dado resultado, aumentando la presión sobre la economía rusa.

Trump también ha desempeñado un papel destacado en la lucha contra la financiación de la guerra por parte del Kremlin, presionando a los líderes europeos para que dejen de comprar petróleo ruso.

El Kremlin también ha intensificado los ataques a la infraestructura energética de Ucrania, y Kiev está interesado en encontrar formas de comprar energía de Estados Unidos para complementar su suministro antes de un invierno brutalmente frío.

Esta sería la primera vez que Trump y Zelensky se ven en persona desde su encuentro en la Asamblea General de las Naciones Unidas el mes pasado. Tras esa reunión, Trump publicó su nueva interpretación de la guerra en Ucrania, llamando a Putin un “tigre de papel”.

“El presidente Trump está bien informado de todo lo que está sucediendo”, dijo Zelensky. “Acordamos continuar nuestro diálogo y nuestros equipos se están preparando. ¡Gracias!”

Zelensky se reunió por última vez con Trump en la Casa Blanca el 18 de agosto de 2025.